Phối outfit cho 12 con giáp mùng 1 Tết hút tài lộc, phú quý

**Tý (Chuột) – Mệnh Thủy** Màu tương sinh: Trắng, bạc (Kim sinh Thủy), đen, xanh dương (bản mệnh). Năm Ất Tỵ là hỏa khắc thủy, nên dùng màu trắng (Kim) để giảm xung đột, thu hút tài lộc. Hãy thử một áo khoác màu bạc bên ngoài áo thu xanh bản mệnh, kèm theo túi xách caro trắng đen nhé! Ảnh: Tạo AI Bing **Sửu (Trâu) – Mệnh Thổ** Màu tương sinh: Đỏ, hồng (Hỏa sinh Thổ), vàng, nâu (Thổ). Màu kiêng kỵ: Xanh lá (Mộc khắc Thổ). Hỏa (năm Tỵ) hỗ trợ Thổ, nên mặc đỏ để tăng quý nhân, vàng để hút tài lộc. Mạnh dạn chọn cho mình bộ outfit với những màu mạnh mẽ này nhé! **Dần (Hổ) – Mệnh Mộc** Màu tương sinh: Xanh lá, xanh dương (Mộc), đỏ, hồng (Hỏa). Màu kiêng kỵ: Trắng, bạc (Kim khắc Mộc). Mộc (bản mệnh) hòa hợp với Mộc (Thiên Can Ất), nên kết hợp xanh dương và đỏ để kích hoạt năng lượng. Bạn cũng có thể dùng màu hồng kết hợp với xanh lá theo sở thích. **Mẹo (Mèo) – Mệnh Mộc** Màu tương sinh: Xanh lá, xanh dương (Mộc), đỏ, hồng (Hỏa). Màu kiêng kỵ: Trắng, bạc (Kim khắc Mộc). Mộc (bản mệnh) hòa hợp với Mộc (Thiên Can Ất), giống như tuổi Dần, bạn có thể kểt hợp màu xanh, hồng, đỏ cho bộ outfit của mình để thu hút thần tài nhé. **Thìn (Rồng) – Mệnh Thổ** Màu tương sinh: Đỏ, hồng (Hỏa sinh Thổ), vàng, nâu (Thổ). Màu kiêng kỵ: Xanh lá (Mộc). Dường như màu đỏ năm nay trở thành xu hướng, màu đỏ giúp Rồng thăng hoa sự nghiệp, vàng mang lại may mắn tài chính. Hãy tạo sự khác biệt bằng các tông màu nâu đỏ, hồng nhé! **Tỵ (Rắn) – Mệnh Hỏa** Màu tương sinh: Xanh lá (Mộc sinh Hỏa), đỏ, hồng (Hỏa). Màu kiêng kỵ: Đen, xanh dương (Thủy khắc Hỏa). Đây là nhân vật chính, là năm bản mệnh, nên dùng nhiều xanh lá để tránh Hỏa quá vượng (dễ gây căng thẳng). Để nổi bậc, hãy dùng màu hồng **Ngọ (Ngựa) – Mệnh Hỏa** Màu tương sinh: Xanh lá (Mộc), đỏ, hồng (Hỏa). Màu kiêng kỵ: Đen, xanh dương (Thủy). Màu đỏ giúp Ngựa duy trì đam mê, xanh lá hỗ trợ sức khỏe. Năm nay có lẽ như Ngọ sẽ làm cho mình nguyên bộ sư tập các món màu xanh, đỏ, hồng. **Mùi (Dê) – Mệnh Thổ** Màu tương sinh: Đỏ, hồng (Hỏa sinh Thổ), vàng, nâu (Thổ). Màu kiêng kỵ: Xanh lá (Mộc khắc Thổ). Hỏa (năm Tỵ) hỗ trợ Thổ, nên mặc đỏ để tăng quý nhân, vàng để hút tài lộc. Một chiếc sơ mi vàng, áo khoác nâu đỏ, cộng thêm túi xác màu hồng làm cho tủi Mùi rất nổi bậc! **Thân (Khỉ) – Mệnh Kim** Màu tương sinh: Vàng, nâu (Thổ sinh Kim), trắng, bạc (Kim). Màu kiêng kỵ: Đỏ, hồng (Hỏa khắc Kim). Năm Hỏa dễ gây áp lực cho Kim, nên dùng vàng hoặc trắng để cân bằng. đây cũng là số ít trong năm nay không nên dùng đỏ cho trang phục. Không sao, bạn có thể dùng sắc vàng của tài lộc. **Dậu (Gà) – Mệnh Kim** Màu tương sinh: Vàng, nâu (Thổ sinh Kim), trắng, bạc (Kim). Màu kiêng kỵ: Đỏ, hồng (Hỏa khắc Kim). Thêm một tín đồ của Vàng, Tráng, Bạch Kim, năm Hỏa thật sự các tuổi mệnh kim phải hết sức tránh các màu hồng, đỏ. Sắc trắng tao nhã cùng những họa tiết màu vàng sẽ làm cho tuổi Dậu hết sức thanh lịch, trẻ trung mà không thiếu tiền tài. **Tuất (Chó) – Mệnh Thổ** Màu tương sinh: Đỏ, hồng (Hỏa sinh Thổ), vàng, nâu (Thổ). Màu kiêng kỵ: Xanh lá (Mộc khắc Thổ). Hỏa (năm Tỵ) hỗ trợ Thổ, nên mặc đỏ để tăng quý nhân, vàng để hút tài lộc. Tuỏi trẻ có thể chọn cho mình bộ outfit với những màu mạnh mẽ như đỏ, hồng. Trầm lắng tí thì hãy chọn nâu đỏ nhé! **Hợi (Lợn) – Mệnh Thủy** Màu tương sinh: Trắng, bạc (Kim sinh Thủy), đen, xanh dương (Thủy). Màu kiêng kỵ: Vàng, nâu (Thổ). Năm Hỏa khiến Thủy dễ bị hao tổn, nên dùng trắng để tăng sự bảo vệ. Không gì tuyệt bời hơn là áo khoác ánh bạc cho tuổi Hợi trong năm nay. Ngoài ra, caro trắng- đen cũng rất ích tài, cường lộc đấy nhé!

