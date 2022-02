Những sự kiện gây sốc khiến bạn không thể không tin vào định mệnh

Tiểu thuyết gia nổi tiếng của dòng văn học trào phúng, châm biếm, Mark Twain, sinh năm 1835. Đúng vào ngày ông ra đời cũng là lúc sao chổi Halley xuất hiện. Vào năm 1910, trùng hợp ngày mà sao chổi Halley bay qua bầu trời lần nữa cũng là lúc Mark Twain từ biệt thế giới. Một tờ báo của Mỹ có tên "Oregon's Columbian" thường tổ chức một cuộc thi quay số trúng thưởng. Con số đạt giải nhất ngày 28/6/2000 được công bố trên mặt báo thực ra đã bị viết sai do một sự cố trong khi in ấn. Điều kì lạ là trong lần quay số kì sau, dãy số được quay ra lại trùng hợp chính là dãy số mà họ đã viết nhầm đó. Năm 1898, nhà văn Morgan Robertson đã viết cuốn tiểu thuyết “Futility” có một đoạn như sau: "Vào một buổi tối tháng 4 tĩnh lặng, một tàu chở hàng có tên là "Titan" đang trên đường đến New York thì bị đâm vào một tảng băng trôi. Sau đó, thuyền bị chìm nghỉm dưới lòng nước, do thiếu thuyền cứu hộ nên rất nhiều hành khách bị rơi xuống nước và chết." Hai mươi ba năm sau đó, vào một đêm tháng 4/1912, con thuyền Titanic đã gặp phải cảnh ngộ trùng hợp y hệt như tình tiết viết trong cuốn tiểu thuyết đó. Nó bị đắm do đâm vào một tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người tử nạn. Vụ đắm tàu này đã đi vào lịch sử như là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong thời bình. Ngày 28/7/1900, đức vua của Italy là ngài Umberto có đến dùng bữa tối ở một khách sạn trong thành phố Monza. Trùng hợp là ông chủ của khách sạn kia cũng tên là Umberto, mà tên của vợ ông ta cũng trùng với tên của hoàng hậu. Hơn nữa, ngày khách sạn đó khai trương cũng chính là ngày đức vua lên ngôi nắm quyền cai trị. Ngày hôm sau, ông chủ của khách sạn bị bắn chết và đức vua cũng bị bắn chết vào đúng cái ngày đó. Năm 1851, một người tên là Claude Volbonne đã giết chết một người Pháp tên là Baron Rodemire de Tarazone. Năm 1872, một người khác cũng có tên là Claude Volbonne đã giết chết đứa con trai của người Pháp đó. Ngày 13/2/1746, một người Pháp tên là Jean Marie Dubarry đã giết cha mình rồi sau đó bị xử tử hình. Tròn 100 năm sau, tức là năm 1846, cũng chính vào ngày 13 tháng 2, một người khác cũng có tên là Jean Marie Dubarry vì giết cha mà cũng phải chịu án tử hình. Ngày 26/11/1911, có 3 kẻ vì giết Ngài Edmund Berry nên phải chịu án treo cổ. Địa điểm hành quyết là một địa danh có tên Greenberry Hill. Điều trùng hợp là tên của 3 người đó lần lượt là "Green", "Berry" và "Hill". Edwin Booth đã cứu Robert Todd Lincoln, con trai Abraham Lincoln, thoát khỏi cái chết từ một đoàn tàu. Cậu bé đã ngã xuống sân ga ở New Jersey, và Booth kéo cậu lên một cách an toàn. Không lâu sau sự kiện này, em trai của Booth, John Wilkes Booth, đã sát hại Abraham Lincoln. Một tay chơi bài tên là Robert Fallon đã bị cáo buộc gian lận trong một ván bài xì pé (poker) và bị đối thủ đã bắn chết. Không ai muốn ngồi vào chiếc ghế của người đàn ông quá cố, nhưng các đối thủ đã tìm được một người đàn ông thế chỗ và đặt cược cho anh 600 USD của Fallon. Hóa ra người đàn ông thay thế chính là con trai của Fallon. Người con trai đã không gặp mặt cha trong bảy năm và hoàn toàn không biết cha mình cũng đến sòng bài vào ngày hôm đó. Tháng 7/1975, cậu thanh niên 17 tuổi Neville Ebbin đã bị một chiếc taxi đâm chết tại Bermuda khi đang đi xe gắn máy. Một năm sau đó, vào tháng 7/1976, em trai cậu ta, Erskine Lawrence Ebbin, cũng đi chiếc xe gắn máy tương tự trên cùng con phố, và cậu ta cũng bị người tài xế taxi đó đâm phải, chiếc taxi cũng đang chở chính vị hành khách như năm ngoái. Vụ tai nạn khiến cậu qua đời ở tuổi 17, tương tự như anh trai một năm trước đó. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

