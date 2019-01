Những sự kiện chấn động lịch sử xảy ra vào tháng 1

Vào ngày 1/1/1863, Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ. Dù không xóa bỏ chế độ nô lệ nhưng bản tuyên ngôn này đã giải phóng cho 20.000 nô lệ. Do vậy, sự việc này đã trở thành sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng. Sau khi được trả tự do, nhiều nô lệ trong số này đã tham gia vào đội quân liên minh miền Bắc tiến công miền Nam trong cuộc Nội chiến Mỹ. Vào ngày 3/1/1959, Alaska chính thức trở thành tiểu bang thứ 49 của Mỹ sau khi mua vùng đất này từ Nga với giá 7,2 triệu USD. Với diện tích 1,7 triệu km2, Alaska rộng gấp 2 lần tiểu bang Texas và là tiểu bang đông dân thứ 4 ở Mỹ. Đặc biệt, Alaska có gần 50% lượng sông băng trên thế giới. Theo thời gian, Alaska trở thành "vùng đất vàng" đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Mỹ. Ngày 16/1/1547, Ivan IV Vasilyevich chính thức xưng Sa hoàng. Theo đó, ông trở thành Sa hoàng đầu tiên của Nga. Trong suốt thời gian trị vì, ông còn được biết đến với tên gọi Ivan bạo chúa do có tính cách hung bạo. Dưới sự lãnh đạo của Ivan bạo chúa, Nga trở thành một đất nước hùng mạnh khi chinh phục được nhiều vùng đất lớn như hãn quốc Tartar, Xibia.... hay đưa nước Nga trở thành quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo. Chiến tranh Vùng Vịnh chính thức nổ ra vào ngày 16/1/1991. Khi ấy, nó là cuộc xung đột lớn đầu tiên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Chiến tranh Vùng Vịnh là cuộc chiến giữa Iraq với lực lượng liên quân gần 30 quốc gia, do Mỹ đứng đầu. Ngày 20/1/1945, Franklin Delano Roosevelt bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ 4. Ông là chủ nhân Nhà Trắng từ năm 1933 và là Tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ có 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Roosevelt, nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu ở các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Mời độc giả xem video: Cách mạng Tháng 8 - Bước ngoặt trong lịch sử dân tộc (nguồn: VTC16)

