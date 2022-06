Những quái y “chấn động giang hồ" trong kiếm hiệp Kim Dung

Điệp Cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu trong bộ Ỷ thiên đồ long ký là nhân vật nằm xen kẽ giữa ranh giới chính – tà trong kiếm hiệp Kim Dung, cũng là nhân vật để lại rất nhiều tiếc nuối và cũng là người dù cố tình hay vô tình thì cũng đã góp phần tạo ra một Trương Vô Kỵ lỗi lạc về sau. Từ thuở trẻ, Hồ Thanh Ngưu đã đầu nhập Minh giáo. Nghiên cứu về các vị thuốc để cứu người chính là say mê cả cuộc đời của ông. Sau này, nhờ có tài chữa bệnh, cứu sống không biết bao người dưới lưỡi hái của thần chết mà ông được người đời gọi là “y tiên”. Sau này, ông về ở ẩn trong Điệp Cốc, cái tên Điệp Cốc y tiên cũng từ đó mà ra. Tuy tài giỏi là vậy, chỉ tiếc là ông sống quá cố chấp, chỉ chấp nhận chữa cho người trong Minh giáo cho nên mới dẫn đến họa sát thân sau này. Dù không điều trị bệnh dứt điểm được cho Trương Vô Kỵ, nhưng ông đã giúp chàng kéo dài sự sống để gặp được cơ duyên sau này. Ông cũng để Trương Vô Kỵ nghiên cứu sách thuốc của mình, và trước khi chết còn truyền cho chàng bộ sách mà cả đời ông nghiên cứu được. Sau này, người hại chết Hồ Thanh Ngưu là Kim Hoa bà bà. Cái chết của vị thần y lỗi lạc có nguyên nhân từ ngoại hiệu “kiến tử bất cứu (nhìn thấy chết mà không cứu)” của ông.Bình Nhất Chỉ được người trên giang hồ biết đến như một bậc danh y kỳ tài, không có căn bệnh nào qua tay ông mà không được chữa khỏi, do chỉ dùng một ngón tay để bắt mạch nên gọi Nhất Chỉ. Nhưng kỳ dị là mỗi khi đồng ý cứu một mạng người thì Bình Nhất Chỉ lại yêu cầu kẻ chịu ơn hoặc anh em người đó phải giúp mình diệt một mạng người khác. Do tính tình quái gở này nên võ lâm đã truyền tụng Bình Nhất Chỉ bằng ngoại hiệu Sát nhân danh y. Trong một lần Đào Thực Tiên trong nhóm Đào Cốc Lục Tiên bị trọng thương, bọn ngũ tiên bèn khiêng đến cho Bình Nhất Chỉ chữa nhưng miệng vẫn nói thiên hô bách sát. Bình Nhất Chỉ quát một tiếng im là năm lão im ngay bởi vì nếu không im, Bình Nhất Chỉ sẽ buộc bọn Đào Cốc Lục Tiên giết tên Đào Thực Tiên. Tuy xuất hiện có phần “hoành tráng” là vậy, nhưng lạ thay, cái chết của Bình Nhất Chỉ lại vô cùng lãng xẹt. Lão bất lực khi không chữa được bệnh cho Lệnh Hồ Xung, lại tiếp tục “lo” Diêm Vương không có người để giết cho nên tự vận đứt kinh mạch của chính mình mà chết. Tiết Mộ Hoa trong Thiên long bát bộ được người trong giang hồ phong ngoại hiệu là Diêm vương địch bởi vì ông chính là khắc tinh của Diêm vương. Cứ mỗi lần Diêm vương muốn lấy mạng ai đó, Tiết Mộ Hoa lại ra tay cứu giúp, đưa người từ cõi chết trở về. Khả năng cải tử hoàn sinh của danh y họ Tiết như vậy, cho nên người trong võ lâm phải chịu ơn ông rất nhiều. Điều lạ là, sau mỗi lần trị bệnh cho các cao thủ, Tiết Mộ Hoa không hề lấy công, mà chỉ đổi lại là người đó sẽ dạy lại cho ông sở trường của mình. Bởi vậy, võ công của Diêm vương địch rất tạp nham, biết sử dụng tuyệt chiêu của nhiều môn, nhiều phái, nhưng cũng vì sự pha tạp, không đi sâu vào một môn võ công nào mà ông không trở thành cao thủ trong thiên hạ. Ở Tụ Hiền trang, A Châu sau khi bị dính Kim Cương chưởng của Huyền Từ đại sư, chưởng môn phái Thiếu Lâm đã trở thành người sống dở chết dở. Ranh giới sự sống và cái chết của nàng chỉ mong manh như sợi chỉ, hoàn toàn sống dựa vào nội lực hồn hậu của Kiều Phong. Tại Tụ Hiền trang, khi Kiều Phong đã trở thành kẻ thù của võ lâm, lại lấy mạng không ít cao thủ, ấy vậy mà Tiết Mộ Hoa vẫn chữa trị cho A Châu, điều đó chứng tỏ ông không phải là người cố chấp, không biết phân biệt trắng – đen. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

