Những lát cắt cuộc sống ở thành phố Bắc Kinh năm 1983

Trên vỉa hè của đại lộ Trường An, Bắc Kinh năm 1983. Ảnh: Kattebelletje Flickr. Khung cảnh đời thường trên đại lộ. Chiếc xe đạp ở giữa ảnh có chiếc thùng đặc biệt để chở trẻ em. Từ khách sạn Bắc Vĩ nhìn xuống phố Bắc Vĩ. Trên quảng trường Thiên An Môn. Đài tưởng niệm Anh hùng nhân dân và Đại lễ đường Nhân dân ở khu vực quảng trường Thiên An Môn. Hai mẹ con ở cổng Ngọ Môn của Tử Cấm Thành Bắc Kinh. Giờ nghỉ của các công nhân trong Tử Cấm Thành. Trong công viên Bắc Hải. Bên ngoài cửa hàng đồ lưu niệm ở công viên Bắc Hải. Từ công viên Bắc Hải nhìn về phía Đông. Đồi Cảnh Sơn nằm bên trái, khu Tử Cấm Thành phía bên phải. Bên ngoài nhà ga mới khánh thành ở sân bay Bắc Kinh. Nhà ga cũ của sân bay Bắc Kinh. Trên Vạn Lý Trường Thành. Một công trình ở Di Hòa Viên, cung điện mùa hè của nhà Thanh ở Bắc Kinh. Tranh cổ động "An toàn giao thông liên quan đến hạnh phúc của mọi gia đình". Bên trong một trong những cửa hàng đồ ăn nhanh đầu tiên mở cửa ở Bắc Kinh. Hình ảnh vịt Donald, một biểu tượng văn hóa Mỹ chiếm vị trí trang trọng. Đại lộ phía trước khách sạn Bắc Kinh. Những chiếc xe lam trên đường. Xe đạp là phượng tiện cá nhân chủ yếu ở Bắc Kinh năm 1983.

