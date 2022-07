Đời thường ở thành phố Bắc Kinh năm 1983 qua ống kính khách Tây

Bên ngoài nhà ga Bắc Kinh năm 1983. Ảnh: Leroy W. Demery, Jr. Người dân chụp ảnh trên quảng trường Thiên An Môn, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh. Đại lễ đường Nhân dân, một tòa nhà chính phủ nằm ở phía Tây quảng trường Thiên An Môn. Các học sinh đá bóng trên đường phố Bắc Kinh. Tại điểm dừng của xe buýt điện trên đường Bình An Lý. Những tòa nhà chung cư trên đại lộ Phú Hưng Môn. Trẻ em và người lớn vui chơi bằng xe ô điện điện ở công viên Lao Động. Biểu diễn kinh kịch truyền thống ở nhà hát Bắc Kinh. Tiết mục xiếc nhào lộn ở nhà hát. Đại lộ Trường An nhìn từ khách sạn Bắc Kinh. Phía xa là Đại lễ đường Nhân dân. Khách sạn Bắc Kinh nhìn từ đại lộ Trường An. Con gấu trúc trong sở thú Bắc Kinh. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

