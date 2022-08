Những hiện tượng trùng hợp đến khó tin nổi tiếng nhất thế giới

Thoạt nhìn, chúng ta không khó để nhận thấy sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Enzo Ferrari là người sáng lập ra hãng xe hơi nổi tiếng Ferrari và cầu thủ bóng đá Mesut Özil. Ferrari qua đời vào năm 1988. Khoảng một tháng sau đó, cầu thủ bóng đá Mesut Özil đã được sinh ra. Năm 1898, tức 14 năm trước khi xảy ra sự kiện chìm tàu Titanic, nhà văn giả tưởng Morgan Robertson đã viết cuốn tiểu thuyết "Futility" với nội dung nói về câu chuyện của một con tàu bị chìm mang tên Titan. Điều kỳ lạ là nó có nhiều điểm trùng hợp với vụ tai nạn Titanic huyền thoại. Nhà soạn nhạc George Handel là một "người hàng xóm" của tay guitar Jimi Hendrix, cả hai đều là những nhân vật rất nổi tiếng trong làng âm nhạc. Mặc dù họ sống cách nhau tới hai thế kỷ, những lại là "hàng xóm" của nhau khi Handel sống ở 25 Brook Street - London, còn Hendrix sống ở căn nhà số 23 Brook Street. Một trong những người đầu tiên thiệt mạng trong quá trình xây dựng đập Hoover là George Tierney, ông qua đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1922. Người cuối cùng chết trong quá trình xây dựng là Patrick Tierney - con trai của George... cũng vào ngày 20 tháng 12. Hai vị Tổng thống Mỹ: Abraham Lincoln và John Kennedy đều bị giết chết bởi một phát đạn được bắn từ phía sau vào ngày thứ sáu, trước khi lễ kỷ niệm. Cả hai đã có bốn đứa con. Cả hai từng có một người bạn với tên gọi trùng nhau là Billy Graham. Tổng thống Kennedy có một nữ thư ký tên là Lincoln. Tổng thống Lincoln có một thư ký tên là John. Các ngôi mộ của những người lính Anh đầu tiên và cuối cùng hy sinh trong Thế Chiến I được đặt cách nhau 6 mét, bia mộ của họ đối mặt với nhau. Những truyện về Arthur Gordon Pym của Nantucket được viết bởi Edgar Allan Poe, kể về câu chuyện của bốn thủy thủ trong vụ đắm tàu bị buộc phải ăn thịt một cậu bé phục vụ tên Richard Parker để có thể sống sót. 46 năm sau, một chiếc thuyền thật sự đã bị chìm và các thuyền viên được cứu sống và kể lại rằng họ đã ăn thịt một cậu bé phục vụ trên tàu tên là... Richard Parker. Tháng 7/1975, Erskine Lawrence Ebbin, một cư dân 17 tuổi của quần đảo Bermuda đã bị đâm trúng bởi một chiếc taxi đang chở khách. Gần một năm trước, cũng vào thời điểm này, anh của Erskine, lúc đó cũng 17 tuổi, cũng tử nạn bởi cùng một tài xế taxi và chiếc taxi cũng chở đúng hành khách đó. Diễn viên Anthony Hopkins cần một cuốn sách để giúp anh học một vai diễn trong bộ phim The Girl from Petrovka, được viết bởi George Feifer. Anh không thể tìm thấy những cuốn sách ở bất cứ đâu, nhưng sau đó hoàn toàn tình cờ nhặt được một bản sao trong tàu điện ngầm. Khi Hopkins gặp tác giả cuốn sách, ông nói rằng bản sao cuối cùng của mình đã cho một người bạn khác muợn và đánh mất trên một chuyến tàu điện ngầm! Rome là nền tảng quan trọng của đế chế La Mã xưa, theo như truyền thuyết thì được thành lập bởi Romulus và Remus. Sau đó, Romulus trở thành vị vua đầu tiên của Rome. Điểm kỳ lạ là người cai trị cuối cùng của Đế chế Tây La Mã có tên gọi Romulus Augustulus. Các tác giả của The Simpsons đã từng thực hiện một tập phim trong năm 2000, nội dung thể hiện trò đùa về Donald Trump khi ông đắc cử vị trí tổng thống của Hoa Kỳ. Có thể họ không bao giờ nghĩ rằng điều đó lại trở thành hiện thực! Vào năm 1895 tại bang Ohio - Mỹ, chỉ có hai chiếc xe máy được biết đến và không hiểu bằng cách nào đó, hai chiếc xe này đã va vào nhau. Thật không may, lúc đó tai nạn ô tô vẫn không được ghi nhận, do đó các hồ sơ chính thức của sự cố này đã không còn tồn tại. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

