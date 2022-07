Rùng mình những cái chết trùng hợp đến khó tin, khoa học “bó tay"

Tháng 2/1918, thiếu tá Summerford bị một tia sét đánh trúng khiến người bị liệt từ thắt lưng trở xuống khi đang ở Flanders, Bỉ. Đến năm 1924, khi ông chuyển tới Vancouver, Canada, thì một lần nữa bị tia sét đánh khi ông đang ở bờ sông. Hai năm sau, ông mất nhưng chuyện trùng hợp ly kỳ chưa dừng lại ở đó. Bốn năm sau khi ông chết, ngôi mộ của ông bị phá hủy do sét đánh. Tiểu thuyết "The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket" của Egdar Allan Poe từng gây chấn động dư luận bởi nội dung giống một cách kỳ lạ với vụ tai nạn xảy ra 1884. Trong tiểu thuyết của mình Egdar đã viết về chuyến phiêu lưu của thanh niên trẻ Arthur Gordon Pym. Anh đã đi lậu vé và lên một tàu săn cá voi mag tên Grampus. Không may, con tàu bị đắm do bão, chỉ có 4 người sống sót và lênh đênh trên một chiếc thuyền trong tình trạng đói khát đến cùng cực. Cuối cùng Arthur và 2 người nữa quyết định giết cậu bé có tên Richard Parker để ăn thịt. Chuyện xảy ra y hệt vào hơn 40 năm sau, một chiếc tàu lớn mang tên Mignonette trong hành trình từ Southampton, Anh đến Australia gặp bão. Chỉ có 4 người sống sót: thủy thủ Dudley, vợ ông Edwin Stephens, Edmund Brooks và một cậu bé cũng tên Richard Parker. Sau 19 ngày sống trên thuyền, không có thức ăn nước uống, Richard Parker đã uống nước biển và rơi vào hôn mê. Những người còn lại đã giết, ăn thịt cậu bé với lí do đằng nào cậu cũng chết và cậu cũng không có gia đình. Joseph Matthäus Aigner (1818 – 1886) là một danh họa trứ danh người Áo thế kỷ 19 rất tiêu cực về cuộc sống và luôn muốn tìm đến cái chết. Lần đầu tiên khi ông 18 tuổi, ông tự sát bằng cách treo cổ nhưng được một tu sĩ tại tu viện Capuchin (một tu viện lâu đời ở thủ đô Vienna) không biết xuất hiện từ lúc nào kịp thời cứu sống. Lần thứ hai khi ông 22 tuổi, ông lại treo cổ và một lần nữa lại cứu thoát bởi chính vị tu sĩ kia. Tám năm sau, Joseph bị kết án tử hình treo cổ do có các hoạt động chính trị chống lại chính quyền thời đó. Thế nhưng, nhờ có sự can thiệp của vị cứu tinh Capuchin, ông lại được tha. Tuy nhiên cuối cùng Joseph cũng thành công khi tự kết liễu bằng một khẩu súng lục năm ông 68 tuổi và người chôn cất ông chính là vị tu sĩ Capuchin, người mà Joseph cho đến chết cũng chưa biết tên. Ngày 28/6/1890, vua Umberto của Ý đã ăn tối tại một nhà hàng ở Monza, Ý. Tại đây, ông đã bị sốc khi biết rằng chủ nhà hàng trông giống hệt ông và cũng tên là Umberto. Vợ của chủ nhà hàng lại cũng trùng với tên của nữ hoàng là Margherita. Ngoài ra, nhà hàng còn được mở cùng ngày vua Umberto lên ngôi vua của Ý. Đến ngày 29/7/1890, khi vua Umberto được thông báo rằng ông chủ nhà hàng đó đã qua đời trong một tai nạn bí ẩn thì vài giờ sau, nhà vua cũng bị ám sát bởi một kẻ trà trộn trong đám đông chỗ ông đứng. Tiểu thuyết gia nổi tiếng Mark Twain sinh ngày 30/11/1835, cùng ngày sao chổi Halley xuất hiện và vào ngày 21/4/1910, ông qua đời, đây cũng là lần xuất hiện tiếp theo của ngôi sao này. Ngày 26 tháng 11 năm 1911, có 3 kẻ vì giết Ngài Edmund Berry nên phải chịu án treo cổ. Địa điểm hành quyết là một địa danh có tên Greenberry Hill. Điều trùng hợp là tên của 3 người đó lần lượt là "Green", "Berry" và "Hill". Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

