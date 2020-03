Những điều cực thú vị về mũi Kê Gà ở Bình Thuận

Thuộc địa phận xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 40 km về phía Tây Nam, mũi Kê Gà là một địa danh nổi tiếng với cảnh quan độc đáo và những câu chuyện lịch sử lý thú. Trên thực tế, mũi Kê Gà không phải mũi đất đúng nghĩa mà là một hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 500 mét, tục gọi là Hòn Bà. Khi thủy triều rút xuống thì một dải cát hiện ra nối mũi Kê Gà với đất liền. Quanh mũi đất này là nhiều bãi đá với hình thù lạ mắt. Về tên gọi Kê Gà có nhiều lý giải khác nhau. Theo một cách lý giải phổ biến trong dân gian, mũi Kê Gà còn được gọi là Khe Gà vì mũi đất có một cái khe giống đầu mỏ của một con gà. Theo thời gian, người dân đọc trại Khe Gà thành Kê Gà. Một cách lý giải khác cho rằng mũi đất này là một phần đất tách rời từ núi Cẩm Kê mà trong sách Đại Nam nhất thống chí ghi là Kê Dữ (tức "Đảo Gà"), là vì nơi đây có đàn gà rừng với màu lông sặc sỡ sống bên khe suối có dòng nước ngọt chảy ra biển... Trong lịch sử hàng hải khu vực Đông Dương, mũi Kê Gà là một vị trí hiểm yếu của tuyến đường biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Từ hàng thế kỷ trước đã có rất nhiều thuyền buôn qua lại nơi đây và bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí. Vào thời thuộc địa, để đáp ứng nhu cầu vận tải và quân sự, người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà từ năm 1897. Ngọn hải đăng có chiều cao 35 mét, từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65 mét. Tương truyền, nhiều người đã thiệt mạng do tai nạn khi xây dựng công trình. Hải đăng Kê Gà bắt đầu hoạt động từ năm 1900. Ngọn đèn trên đỉnh hải đăng được thắp sáng bằng máy phát điện. Do vậy mũi đất này còn được người dân địa phương gọi là Mũi Điện. Với tuổi đời 120 năm, hải đăng Kê Gà chính là ngọn hải đăng cổ nhất của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là ngọn hải đăng có chiều cao thứ nhì trong số khoảng 90 ngọn hải đăng ở mảnh đất hình chữ S. Ngày nay, khung cảnh xung quanh mũi Kê Gà vẫn còn rất nguyên sơ. Đây thực sự là một điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách khi đến thăm tỉnh Bình Thuận. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

