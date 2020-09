"Nhỏ dãi" loạt ảnh ẩm thực vỉa hè Hà Nội qua góc nhìn Tây

Bún riêu, một trong những tinh hoa ẩm thực vỉa hè Hà Nội được phục vụ trên chiếc ghế nhựa nhỏ, hình ảnh lạ mắt với nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: ANJCI ALL OVER / Flickr. "Món ăn đường phố ngon nhất của chúng tôi ở Hà Nội là đĩa đậu phụ rán, bún, rau thơm và nem", nữ du khách chụp bức ảnh này nhận xét. Ảnh: Laura Jacobsen / Flickr. "Bát phở tuyệt nhất từ trước đến nay, từ một người bán hàng rong. Hương vị ngon hơn những gì chúng tôi đã từng ăn trong nhà hàng", người chụp ảnh chia sẻ. Nhưng đây là bún thì phải? Ảnh: Tongkm / Flickr. "Quầy này phục vụ phở gà hoặc bún với giá khoảng 12.000 đồng (tầm 1,2 đô la Singapore) . Với 5.000 đồng nữa, bạn có thể gọi phiên bản lươn đặc biệt của bà chủ. Đây là tô phở đầu tiên của tôi nên tôi đã lấy những thứ an toàn", người chụp ảnh này (năm 2007) bình luận. Ảnh: Jonathan Lin / Flickr. "Mam tom smells wonderful =))" (mắm tôm có mùi rất "tuyệt") là nhận xét của nữ du khách Tây về món bún đậu mắm tôm Hà Nội. Ảnh: Lindushka / Flickr. Em bé được phục vụ tại gánh hàng trứng vịt lộn, một món ăn được báo chí quốc tế coi là "kinh dị" nhưng rất phổ biến ở Hà Nội. Ảnh: Bo Kage Carlson / Flickr. Bánh cuốn Hà Nội, món ăn "lạ" mà người chụp không biết phải gọi tên là gì. Ảnh: Voyagista / Flickr. Bát phở gà mà vị khách Tây tranh thủ thưởng thức khi chiếc xe máy của mình đang được sửa ở gần đó. Ảnh: Andreas Samaris / Flickr. Hình ảnh bắt mắt của một suất bún chả trên phố Hàng Than. Ảnh: Philipp Manila Sonderegger / Flickr. Cận cảnh một bát bún ốc Hà Nội. Ảnh: Jasmine / Flickr. "Cô gái donut" bên ngoài một cửa hàng tạp hóa Hà Nội. Trong khay đồ của cô là các loạt bánh rán truyền thống. Ảnh: Cowyeow / Flickr. Bánh chuối vàng ruộm và thơm phức, món ăn vặt mùa lạnh nổi tiếng của Hà Nội. Ảnh: Brian Carroll / Flickr. Mời quý độc giả xem video: Quạt giấy Chàng Sơn - Danh phẩm của Hà thành. Nguồn: VTC1

Bún riêu, một trong những tinh hoa ẩm thực vỉa hè Hà Nội được phục vụ trên chiếc ghế nhựa nhỏ, hình ảnh lạ mắt với nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: ANJCI ALL OVER / Flickr. "Món ăn đường phố ngon nhất của chúng tôi ở Hà Nội là đĩa đậu phụ rán, bún, rau thơm và nem", nữ du khách chụp bức ảnh này nhận xét. Ảnh: Laura Jacobsen / Flickr. "Bát phở tuyệt nhất từ trước đến nay, từ một người bán hàng rong. Hương vị ngon hơn những gì chúng tôi đã từng ăn trong nhà hàng", người chụp ảnh chia sẻ. Nhưng đây là bún thì phải? Ảnh: Tongkm / Flickr. "Quầy này phục vụ phở gà hoặc bún với giá khoảng 12.000 đồng (tầm 1,2 đô la Singapore) . Với 5.000 đồng nữa, bạn có thể gọi phiên bản lươn đặc biệt của bà chủ. Đây là tô phở đầu tiên của tôi nên tôi đã lấy những thứ an toàn", người chụp ảnh này (năm 2007) bình luận. Ảnh: Jonathan Lin / Flickr. "Mam tom smells wonderful =))" (mắm tôm có mùi rất "tuyệt") là nhận xét của nữ du khách Tây về món bún đậu mắm tôm Hà Nội. Ảnh: Lindushka / Flickr. Em bé được phục vụ tại gánh hàng trứng vịt lộn, một món ăn được báo chí quốc tế coi là "kinh dị" nhưng rất phổ biến ở Hà Nội. Ảnh: Bo Kage Carlson / Flickr. Bánh cuốn Hà Nội, món ăn "lạ" mà người chụp không biết phải gọi tên là gì. Ảnh: Voyagista / Flickr. Bát phở gà mà vị khách Tây tranh thủ thưởng thức khi chiếc xe máy của mình đang được sửa ở gần đó. Ảnh: Andreas Samaris / Flickr. Hình ảnh bắt mắt của một suất bún chả trên phố Hàng Than. Ảnh: Philipp Manila Sonderegger / Flickr. Cận cảnh một bát bún ốc Hà Nội. Ảnh: Jasmine / Flickr. "Cô gái donut" bên ngoài một cửa hàng tạp hóa Hà Nội. Trong khay đồ của cô là các loạt bánh rán truyền thống. Ảnh: Cowyeow / Flickr. Bánh chuối vàng ruộm và thơm phức, món ăn vặt mùa lạnh nổi tiếng của Hà Nội. Ảnh: Brian Carroll / Flickr. Mời quý độc giả xem video: Quạt giấy Chàng Sơn - Danh phẩm của Hà thành. Nguồn: VTC1