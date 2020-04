Nhìn lại loạt pa-nô chống HIV/AIDS ở Việt Nam thập niên 1990

Pa-nô cổ động phòng chống đại dịch HIV/AIDS ở thị xã Cao Bằng năm 1993. Ảnh: Hans-Peter Grumpe. Một pa-nô bằng tiếng Anh với khẩu hiệu nổi bật "AIDS can kill you" (AIDS có thể giết bạn) ở Đà Nẵng năm 1993. Ảnh: Paula Bronstein/Liaison. "Hãy tránh xa ma túy, mại dâm, AIDS", một pa-nô gây ấn tượng với hình ảnh thần chết mang thân hình một phụ nữ khỏa thân năm 1997. Ảnh: Eye magazine. Dãy Pa-nô cổ động phòng chống HIV/AIDS trên đường phố Hà Nội năm 2000. Ảnh: Reuters. Pa-nô nội dung "Phòng lây nhiễm HIV qua đường tình dục" tại một trạm y tế trên đường Hồ Chí Minh, 2004. Ảnh: Sensaos's Flickr. "Không được thử dù chỉ một lần", pa-nô cổ động không sử dụng ma túy đề phòng chống HIV/AIDS ở Hà Nội năm 2006. Ảnh: Hoang Dinh Nam / Getty Images. Pa-nô khuyến khích sử dụng bao cao su để ngăn ngừa HIV/AIDS lây lan qua đường tình dục, Đồ Sơn năm 2007. Ảnh: Reuters. "Hãy sử dụng bao cao su", một pa-nô mang hình ảnh khá vui nhộn, TP HCM năm 2009. Ảnh: Eye Magazine. Pa-nô cổ động chống HIV/AIDS do một du khách ghi lại trên tuyến đường Hồ Chí Minh, 2010. Ảnh: Brendan Nee. Pa-nô cổ động chống HIV/AIDS do một du khách ghi lại trên tuyến đường Hồ Chí Minh, 2010. Ảnh: Brendan Nee. Mời quý độc giả xem video: 3 đường lây truyền mạnh nhất của virus Corona. Nguồn: VTC Now

