Nhà thêm đẹp mắt, 'câu' tài lộc bằng hòn non bộ hợp phong thủy

Gợi ý hòn non bộ phong thủy đặt theo hướng

Hòn non bộ trong nhà là phong cảnh đẹp tự nhiên hữu tình, có núi đá, cây xanh, hồ nước… là những yếu tố phong thuỷ giúp không gian ngôi nhà thêm sinh động, tự nhiên như thật.

Hòn non bộ càng thêm đẹp khi đặt ở vị trí giao thoa với thiên nhiên như cửa sổ, giếng trời, ban công… vì sẽ tận dụng được ánh nắng, không khí - những yếu tố tự nhiên giúp quần thể tiểu cảnh dễ sống, hợp phong thủy để đón tài lộc, may mắn vào nhà.

Không có quy định bắt buộc nhưng kích thước hòn non bộ cần phù hợp với vị trí đặt. Ảnh internet.

Đặt hòn non bộ cần phù hợp với các hướng tốt (hướng đặt non bộ là hướng từ trong nhà nhìn ra), cụ thể:

Hướng Tây: Mang lại tài lộc, sự giàu sang, khí vận tốt cho gia chủ.

Hướng Tây Bắc: Là hướng thuận lợi, có chức, có quyền trong tay.

Hướng Đông Bắc: Vận mệnh sẽ được hanh thông, thiên thời địa lợi.

Theo phong thủy sẽ có một số hướng cần tránh đặt hòn non bộ trong nhà vì có thể mang đến sự hao hụt, ảnh hưởng đến các mối quan hệ, khó phát triển tài năng cho gia chủ...

Do đó trước khi đặt hòn non bộ vào nhà cần có tư vấn chuyên môn kỹ càng để khi đặt hòn non bộ vào nhà sẽ khiến ngôi nhà thêm sinh động, đẹp mắt còn "câu" nhiều tài lộc về cho các thành viên trong nhà.

Hòn non bộ có đủ núi đá, thác nước... là tiểu cảnh sinh động, đẹp mắt. Ảnh internet.

Đặt hòn non bộ theo ngũ hành

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy - Matster Phùng Phương, có thể đặt hòn non bộ trong nhà theo ngũ hành mệnh chủ như sau:

- Người mệnh Kim: Rất hợp với những đồ vật có liên quan đến Thổ như hòn non bộ nhiều đất đá (vì Thổ sinh Kim) - và là sự lựa chọn tuyệt vời để tăng thêm vượng khí.

Nên đặt hòn non bộ theo hướng Tây và Tây Bắc - hai hướng đại cát, đại lộc mang lại tiền tài và địa vị cho người mệnh Kim.