Người ngoài hành tinh "nghiện" ghé thăm Trái đất và xây căn cứ?

Sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO) được Mỹ phát hiện trước đó, tin đồn người ngoài hành tinh xây dựng căn cứ trên Trái đất bắt đầu xuất hiện tràn lan gây xôn xao. Theo những người nghiên cứu về UFO, người ngoài hành tinh đang điều hành một căn cứu trong lòng đất có tên là Dulce ở bang New Mexico (Mỹ) và nhiều lần bắt cóc con người để thực hiện các thí nghiệm cực đoan của họ. Một trong những người ủng hộ tin đồn này khẳng định căn cứ trên là nơi sinh sống của những con người nhiều chân được người ngoài hành tinh lai tạo nên. Người này cho rằng những người bị bắt cóc phải “làm việc trong một trại nô lệ dưới sự phù phép của Grays”, thêm rằng Grays có hình dạng nửa người nửa bạch tuộc, và ông đã từng chứng kiến một loạt các sinh vật bí ẩn khác ở căn cứ, bao gồm cả người khổng lồ cao hơn 2 m. "Có những sinh vật giống các loài bò sát, những sinh vật có bộ lông, bàn tay giống người và khóc như trẻ sơ sinh. Họ bắt chước giọng nói của con người. Ngoài ra còn có loài có hình dáng lai giữa người và thằn lằn bị nhốt trong lồng" - người này kể lại. Một người đàn ông khác tên Thomas Edwin Castello, người khẳng định mình đang làm bảo vệ tại cơ sở bí mật này, tuyên bố sự có mặt của người ngoài hành tinh trên trái đất là sự thật và những sinh vật này dùng một chất lỏng bí ẩn để duy trì sự sống của họ. Hiện những thông tin về căn cứ Dulce vẫn chưa bao giờ được xác thực. Trong khi đó, thông tin về căn cứ trên không được đề cập trong các báo cáo mới của chính phủ Mỹ nói về 144 trường hợp UFO xuất hiện ở quốc gia này, hầu hết trong số đó vẫn chưa được giải thích. Phó Chủ tịch Liên minh Quốc tế về Nghiên cứu Ngoài Trái đất (ICER) Gary Heseltine cũng khẳng định người ngoài hành tinh là có thật và họ thường xuyên ghé thăm trái đất. Một số chuyên gia của ICER chỉ ra rằng những người ngoài hành tinh di chuyển đến trái đất bằng những con tàu vũ trụ với tốc độ siêu âm. Một người khác dẫn nguồn tin cho biết đã nhìn thấy một UFO di chuyển từ độ cao hơn 18.000 m xuống 15 m chỉ trong vòng 0,8 giây. Ngôi làng sa mạc cổ kính Dulce, New Mexico, là nơi sinh sống của chưa đầy 3.000 cư dân và thậm chí không có đèn giao thông. Dulce nổi tiếng bởi là nơi có Khu Bảo tồn Jicarilla Apache, phía Bắc New Mexico và phần lớn là nơi sinh sống của các bộ tộc bản địa. Tuy nhiên, cộng đồng nhỏ bé và khiêm tốn này lại là điểm đến đặc biệt hấp dẫn với những người tò mò và những người theo thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh, và đa số đều tin rằng bên dưới thị trấn là một cơ sở quân sự 7 tầng bí mật được gọi là Căn cứ Dulce. Trong nhiều thập niên qua, đã có không ít người loan tin rằng người ngoài Trái Đất đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên con người với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ ngay tại căn cứ bí mật bên dưới lòng đất Archuleta Mesa ở Dulce, New Mexico. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO) được Mỹ phát hiện trước đó, tin đồn người ngoài hành tinh xây dựng căn cứ trên Trái đất bắt đầu xuất hiện tràn lan gây xôn xao. Theo những người nghiên cứu về UFO, người ngoài hành tinh đang điều hành một căn cứu trong lòng đất có tên là Dulce ở bang New Mexico (Mỹ) và nhiều lần bắt cóc con người để thực hiện các thí nghiệm cực đoan của họ. Một trong những người ủng hộ tin đồn này khẳng định căn cứ trên là nơi sinh sống của những con người nhiều chân được người ngoài hành tinh lai tạo nên. Người này cho rằng những người bị bắt cóc phải “làm việc trong một trại nô lệ dưới sự phù phép của Grays”, thêm rằng Grays có hình dạng nửa người nửa bạch tuộc, và ông đã từng chứng kiến một loạt các sinh vật bí ẩn khác ở căn cứ, bao gồm cả người khổng lồ cao hơn 2 m. "Có những sinh vật giống các loài bò sát, những sinh vật có bộ lông, bàn tay giống người và khóc như trẻ sơ sinh. Họ bắt chước giọng nói của con người. Ngoài ra còn có loài có hình dáng lai giữa người và thằn lằn bị nhốt trong lồng" - người này kể lại. Một người đàn ông khác tên Thomas Edwin Castello, người khẳng định mình đang làm bảo vệ tại cơ sở bí mật này, tuyên bố sự có mặt của người ngoài hành tinh trên trái đất là sự thật và những sinh vật này dùng một chất lỏng bí ẩn để duy trì sự sống của họ. Hiện những thông tin về căn cứ Dulce vẫn chưa bao giờ được xác thực. Trong khi đó, thông tin về căn cứ trên không được đề cập trong các báo cáo mới của chính phủ Mỹ nói về 144 trường hợp UFO xuất hiện ở quốc gia này, hầu hết trong số đó vẫn chưa được giải thích. Phó Chủ tịch Liên minh Quốc tế về Nghiên cứu Ngoài Trái đất (ICER) Gary Heseltine cũng khẳng định người ngoài hành tinh là có thật và họ thường xuyên ghé thăm trái đất. Một số chuyên gia của ICER chỉ ra rằng những người ngoài hành tinh di chuyển đến trái đất bằng những con tàu vũ trụ với tốc độ siêu âm. Một người khác dẫn nguồn tin cho biết đã nhìn thấy một UFO di chuyển từ độ cao hơn 18.000 m xuống 15 m chỉ trong vòng 0,8 giây. Ngôi làng sa mạc cổ kính Dulce, New Mexico, là nơi sinh sống của chưa đầy 3.000 cư dân và thậm chí không có đèn giao thông. Dulce nổi tiếng bởi là nơi có Khu Bảo tồn Jicarilla Apache, phía Bắc New Mexico và phần lớn là nơi sinh sống của các bộ tộc bản địa. Tuy nhiên, cộng đồng nhỏ bé và khiêm tốn này lại là điểm đến đặc biệt hấp dẫn với những người tò mò và những người theo thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh, và đa số đều tin rằng bên dưới thị trấn là một cơ sở quân sự 7 tầng bí mật được gọi là Căn cứ Dulce. Trong nhiều thập niên qua, đã có không ít người loan tin rằng người ngoài Trái Đất đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên con người với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ ngay tại căn cứ bí mật bên dưới lòng đất Archuleta Mesa ở Dulce, New Mexico. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV