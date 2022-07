Người đàn ông đã mất bất ngờ... gọi 35 cuộc điện thoại cho người thân?

Charles Peck, 49 tuổi, làm việc cho hãng hàng không Delta Airlines. Năm 2008, ông có ý định nghỉ việc tại sân bay quốc tế ở thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ, để chuyển đến thành phố Los Angeles, California, để được ở gần hơn với vị hôn thê, Andrea Katz. Tuy nhiên không may, đoàn tàu chở 225 người trong đó có Peck đã va chạm với với một đoàn xe chở hàng gây nên hậu quả thảm khốc. Tổng cộng có 135 người bị thương (87 người trong số đó đã được đưa đến bệnh viện, 46 người trong tình trạng nguy kịch) và 25 người không qua khỏi. Trong số 25 nạn nhân xấu số có Charles Peck. Thi thể của Peck đã được vớt lên từ đống đổ nát 12 giờ sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, trong 11 giờ đầu tiên, lần lượt những người thân của Peck liên tục nhận được những cuộc gọi từ số máy của ông. Từ người vợ sắp cưới, con trai, anh trai, mẹ kế, em gái và người em rể tương lai, tổng cộng, các thành viên khác nhau trong gia đình ông đã nhận được 35 cuộc gọi từ điện thoại di động của Peck trong suốt đêm dài đó. Theo một nguồn tin, cuộc gọi cuối cùng từ Peck được thực hiện lúc 3:28, 1 tiếng đồng hồ trước khi thi thể anh được tìm thấy. Ban đầu, những người nhận được điện thoại của Peck hẳn phải rất phấn khích khi nhìn thấy tên của anh xuất hiện trên màn hình, điều đó chứng tỏ Peck vẫn bình an vô sự. Họ nhấc máy với hy vọng sẽ nghe được giọng nói của Peck, nói rằng anh vẫn còn sống và chỉ đang mắc kẹt trong đống đổ nát mà thôi. Đáng tiếc, đó chỉ là kỳ vọng hão huyền của người quen của Peck, không có bất kỳ âm thanh nào ở phía đầu dây bên kia. Về phía Katz lại tận dụng cơ hội để trò chuyện với chồng sắp cưới, trấn an anh rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh: "Hãy ráng thêm chút nữa nhé anh. Chúng em sẽ đưa anh ra khỏi đó. Anh sẽ không sao đâu". Những người nhận điện thoại khác thì kể lại rằng, họ hoàn toàn không nghe thấy điều gì hoặc loáng thoáng nghe một giọng nói rất nhỏ như thể đối phương đang đứng ở rất xa. Nhờ vào tín hiệu của hàng loạt cuộc gọi từ điện thoại của Peck, đội cứu hộ đã quyết định truy tìm tung tích của ông. Họ không ngờ rằng sau đó, họ lại tìm được thi thể của Peck và biết được rằng anh đã chết ngay sau khi vụ va chạm giữa 2 con tàu xảy ra. Mặc dù các nhân viên cứu hộ đã có thể xác định vị trí thi thể của Peck, nhưng người ta lại không thể tìm thấy được chiếc điện thoại kì lạ. Nhiều phỏng đoán cho rằng điện thoại này đã bị phá hủy hoàn toàn trong thảm họa. Lý giải cho chuyện này, nhiều giả thuyết cho rằng có thể chiếc điện thoại bị hư hỏng của Peck đã tự thực hiện cuộc gọi. Sau cú va chạm kinh hoàng, chiếc điện thoại rất có thể đã bị hư hỏng nặng, vì vậy nó đã gặp trục trặc hoặc sự cố kỹ thuật, tự động gọi đến danh sách quay số nhanh của Peck. Một số khác cho rằng có thể điện thoại của Peck đã rơi vào tay một ai đó và tất cả những cuộc gọi chỉ là trò đùa ác ý. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

Charles Peck, 49 tuổi, làm việc cho hãng hàng không Delta Airlines. Năm 2008, ông có ý định nghỉ việc tại sân bay quốc tế ở thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ, để chuyển đến thành phố Los Angeles, California, để được ở gần hơn với vị hôn thê, Andrea Katz. Tuy nhiên không may, đoàn tàu chở 225 người trong đó có Peck đã va chạm với với một đoàn xe chở hàng gây nên hậu quả thảm khốc. Tổng cộng có 135 người bị thương (87 người trong số đó đã được đưa đến bệnh viện, 46 người trong tình trạng nguy kịch) và 25 người không qua khỏi. Trong số 25 nạn nhân xấu số có Charles Peck. Thi thể của Peck đã được vớt lên từ đống đổ nát 12 giờ sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, trong 11 giờ đầu tiên, lần lượt những người thân của Peck liên tục nhận được những cuộc gọi từ số máy của ông. Từ người vợ sắp cưới, con trai, anh trai, mẹ kế, em gái và người em rể tương lai, tổng cộng, các thành viên khác nhau trong gia đình ông đã nhận được 35 cuộc gọi từ điện thoại di động của Peck trong suốt đêm dài đó. Theo một nguồn tin, cuộc gọi cuối cùng từ Peck được thực hiện lúc 3:28, 1 tiếng đồng hồ trước khi thi thể anh được tìm thấy. Ban đầu, những người nhận được điện thoại của Peck hẳn phải rất phấn khích khi nhìn thấy tên của anh xuất hiện trên màn hình, điều đó chứng tỏ Peck vẫn bình an vô sự. Họ nhấc máy với hy vọng sẽ nghe được giọng nói của Peck, nói rằng anh vẫn còn sống và chỉ đang mắc kẹt trong đống đổ nát mà thôi. Đáng tiếc, đó chỉ là kỳ vọng hão huyền của người quen của Peck, không có bất kỳ âm thanh nào ở phía đầu dây bên kia. Về phía Katz lại tận dụng cơ hội để trò chuyện với chồng sắp cưới, trấn an anh rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh: "Hãy ráng thêm chút nữa nhé anh. Chúng em sẽ đưa anh ra khỏi đó. Anh sẽ không sao đâu". Những người nhận điện thoại khác thì kể lại rằng, họ hoàn toàn không nghe thấy điều gì hoặc loáng thoáng nghe một giọng nói rất nhỏ như thể đối phương đang đứng ở rất xa. Nhờ vào tín hiệu của hàng loạt cuộc gọi từ điện thoại của Peck, đội cứu hộ đã quyết định truy tìm tung tích của ông. Họ không ngờ rằng sau đó, họ lại tìm được thi thể của Peck và biết được rằng anh đã chết ngay sau khi vụ va chạm giữa 2 con tàu xảy ra. Mặc dù các nhân viên cứu hộ đã có thể xác định vị trí thi thể của Peck, nhưng người ta lại không thể tìm thấy được chiếc điện thoại kì lạ . Nhiều phỏng đoán cho rằng điện thoại này đã bị phá hủy hoàn toàn trong thảm họa. Lý giải cho chuyện này, nhiều giả thuyết cho rằng có thể chiếc điện thoại bị hư hỏng của Peck đã tự thực hiện cuộc gọi. Sau cú va chạm kinh hoàng, chiếc điện thoại rất có thể đã bị hư hỏng nặng, vì vậy nó đã gặp trục trặc hoặc sự cố kỹ thuật, tự động gọi đến danh sách quay số nhanh của Peck. Một số khác cho rằng có thể điện thoại của Peck đã rơi vào tay một ai đó và tất cả những cuộc gọi chỉ là trò đùa ác ý. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV