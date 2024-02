Ngoài Tôn Ngộ Không, nhân vật nào cũng thông tuệ 72 phép biến hóa?

Sau khi bái Bồ Đề Tổ Sư làm sư phụ, Tôn Ngộ Không đã học được 72 phép biến hóa và tìm được Gậy Như Ý. Với bản lĩnh cao cường, Tôn Ngộ Không đạt được sự bất tử, đánh bại và tiêu diệt được vô số yêu ma quỷ quái trên đường phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh. Nhiều người cứ nghĩ chỉ một mình Tôn Ngộ Không thành thạo 72 phép biến hóa. Thế nhưng, trên thực tế còn có 4 người khác cũng am hiểu, lĩnh ngộ được 72 phép biến hóa. Người đầu tiên chính là Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư được xem là nhân vật bí ẩn nhất trong "Tây Du Ký". Ông chính là người thầy đầu tiên đã truyền thụ 72 phép thần thông biến hóa cùng thuật cân đẩu vân cho Tôn Ngộ Không. Ông có pháp thuật, thần thông quảng đại và đạo hạnh vô cùng cao thâm. Bồ Đề Tổ Sư thu nhận rất nhiều đồ đệ nhưng chỉ có Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được 72 phép biến hóa. Điều này cho thấy ông là người am hiểu nhất 72 phép biến hóa nên mới có thể truyền thụ lại cho đệ tử. Người tiếp theo am hiểu 72 phép biến hóa là Ngưu Ma Vương - người cùng Tôn Ngộ Không kết nghĩa huynh đệ tại Hoa Quả Sơn. Tuy nhiên, về sau vì một số xích mích mà hai người trở thành kẻ thù. Trong cuộc giao chiến tại Hỏa Diệm Sơn, Ngưu Ma Vương với bản lĩnh cao cường đánh ngang tài ngang sức với Tôn Ngộ Không. Mỹ Hầu Vương sử dụng 72 phép biến hóa nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Về sau, Tôn Ngộ Không phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tam Thái tử Na Tra thì mới có thể đánh bại Ngưu Ma Vương. Tiếp theo, khi đại náo Thiên Cung, Tôn Ngộ Không đã sử dụng 72 phép biến hóa khi giao chiến với Nhị Lang Thần. Sau một hồi giao đấu, Nhị Lang Thần dễ dàng khắc chế mọi chiêu thức biến hóa của Tôn Ngộ Không. Nếu không dùng Cân Đẩu Vân thì Mỹ Hầu Vương có thể bị Nhị Lang Thần bắt sống. Người thứ 4 am hiểu 72 phép biến hóa là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Khi Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy cho Tôn Ngộ Không khẩu quyết của bộ 72 phép biến hóa chỉ có 2 người biết. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mỹ Hầu giỏi thính âm nên đã nghe trộm được cuộc trò chuyện của họ và lĩnh ngộ được 72 phép biến hóa. Thậm chí, Lục Nhĩ Mỹ Hầu lãnh ngộ các phép biến hóa cao hơn cả Tôn Ngộ Không. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

