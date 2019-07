Ngỡ ngàng những điều kỳ lạ chỉ có ở đảo Bé Lý Sơn

Đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) có diện tích vỏn vẹn 0,7 km2 nằm cách đảo Lớn Lý Sơn khoảng 3 km. Được ví như một thiên đường du lịch còn hoang sơ - hòn đảo này có nhiều điều "độc nhất vô nhị" chờ đợi du khách khám phá. Điều độc đáo đầu tiên của đảo Bé Lý Sơn là cảnh quan đặc trưng hiếm có của đường bờ biển với những bãi đá đen bóng, muôn hình muôn vẻ. Loại đá này được hình thành từ nham thạch trong các đợt phun trào cách đây trên dưới 30 triệu năm ở khu vực. Sự rắn lại đột ngột của nham thạch nóng chảy khi gặp nước biển đã tạo nên những hình dạng vô cùng bất ngờ của các phiến đá. Vách đá nham thạch dựng đứng này là Hòn Đụn, một khung cảnh kỳ vĩ khiến du khách không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến. Xen kẽ là các bãi đá nham thạch là những dải cát trắng đẹp mê hồn. Nước biển nơi đây trong xanh tinh khiết do chịu rất ít sự tác động của con người. Tạm xa các bãi đá nham thạch, điều lý thú tiếp theo chờ đợi du khách trên đảo Bé là những thửa ruộng bậc thang hiếm có nơi hải đảo. Đó là những thửa ruộng được chia thành nhiều tầng, với độ cao chênh lệch từ 20-50cm mỗi tầng. Những thửa ruộng bậc thang đặc biệt này hình thành do địa hình mấp mô của đảo Bé Lý Sơn. Để thuận tiện cho việc canh tác, người dân nơi đây đã san phẳng bề mặt các thửa ruộng, tạo nên nhiều tầng ruộng có diện tích và độ cao khác nhau. Thành các thửa ruộng được gia cố bằng đá nham thạch và san hô - những vật liệu tự nhiên có rất nhiều trên đảo. Các thửa ruộng này là nơi trồng tỏi, một đặc sản rất nổi tiếng của huyện đảo Lý Sơn. Do điều kiện đất đai cằn cỗi hơn nhiều so với đảo Lớn, người dân đảo Bé chỉ canh tác được một vụ tỏi mỗi năm. Khi đi dạo quanh các khu dân cư của đảo Bé, du khách sẽ nhận ra một nét độc đáo nữa của hòn đảo này, đó là sự hiện diện của những chiếc lu nước khổng lồ, to hơn nhiều lần loại lu thường được dùng trong đất liền. Kích thước quá khổ của những chiếc lu bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của đảo Bé: Đảo rất nhỏ, không có sông suối hay mạch nước ngầm, nguồn nước ngọt tự nhiên duy nhất là nước mưa. Vì vậy người dân phải chứa được nhiều nước nhất có thể vào mỗi mùa mưa. Từ năm 2012, nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt đã hoạt động trên đảo Bé nhưng vẫn không đủ phục vụ nhu cầu người dân. Vì vậy những chiếc lu khổng lồ vẫn là vật dụng quan trọng đối với cư dân trên hòn đảo du lịch này. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

