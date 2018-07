Ngày sinh kết thúc bằng 3 số này, cả đời “ăn sung mặc sướng“

1. Sinh nhật ngày 2, 12 và 22: Bất kể là nam hay nữ, những ai có ngày sinh tận cùng bằng số 2 đều trải qua những ngày tháng bình yên. Nếu có sóng gió thì cũng chỉ là một giai đoạn nhỏ. Đa số những người này đều là người có ý chí kiên định, mạnh mẽ và luôn biết cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống.



Những người này thường ít tham vọng, họ chỉ mưu cầu một cuộc sống đơn giản, không tranh đua, không ghen ghét, chỉ cần như vậy thôi đã đủ mãn nguyện. Họ thường không phải là người có nhiều của cải, hay sống trong nhung lụa, nhưng thứ khiến người ta ngưỡng mộ họ chính là họ luôn được mọi người yêu mến.



Mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở, những người này chưa cần lên tiếng đã có quý nhân giúp đỡ. Về hậu vận, họ được toại nguyện với một cuộc sống bình yên bên những người mình yêu thương và luôn đủ đầy về mặt tinh thần.



2. Sinh nhật ngày 6, 16 và 26: Những người sinh vào ngày 6,16 và 26 đều có số hưởng và sung sướng từ bé. Bất kể họ được sinh ra trong gia đình thế nào nhưng đa phần họ luôn được yêu thương và chiều chuộng hết mực. Trong cuộc sống, những người này cũng gặp được nhiều may mắn.



Một số người không phải quá giỏi giang nhưng luôn tìm được cơ hội tốt trong công việc, cộng thêm sự siêng năng, chăm chỉ mà họ đã đạt được những thành công nhất định. Còn đối với những người thông minh, sáng tạo thì lại thành công hơn một bậc, họ sẽ làm được những chuyện mà người khác không làm được.



Nhưng nhìn chung, họ đều có cuộc sống viên mãn, không phiền não, không lo nghĩ. Bước vào trung niên, cuộc sống của họ trôi qua khá bình yên và ít biến cố, không những thế càng lớn tuổi lại càng có nhiều tài vận, hậu vận hòa bình và cũng không có gì phải hối tiếc.



3. Sinh nhật ngày 8, 18 và 28: Số 8 tượng trưng cho sự cát tường, vì vậy những ai sinh vào ngày cát tường gồm mùng 8, 18 và 28 đều gặp được nhiều may mắn đặc biệt mà người khác không có được. Đa phần họ không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng cũng có của ăn của để, chính vì vậy cuộc sống tương đối đầy đủ, không thiếu thứ gì.



Bước vào tuổi trung niên, những người này sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp lúc ban đầu, tuy nhiên nhờ tính tình cởi mở, lễ phép mà họ được mọi người xung quanh yêu mến, luôn rộng lòng giúp đỡ mỗi khi khó khăn.



Bên cạnh đó, họ là những người sống có tình có nghĩa, luôn biết ơn với những người đã từng cưu mang giúp đỡ nhờ vậy mà được hưởng nhiều phúc đức.

Nhìn chung, cuộc sống của những người sinh vào ngày này khá hạnh phúc và may mắn, vì vậy bạn hãy trân quý mọi thứ mà mình đang có, vì có những thứ mất đi rồi sẽ không bao giờ có lại được. (Thông tin chỉ mang tính tham khảo).

