Năm 2025, 3 tuổi vận trình trắc trở, dễ bị tiểu nhân quấy phá

Con giáp Mùi: 2025 là một năm nhiều thử thách với con giáp Mùi. Trong năm này, người tuổi Mùi dễ bị kẻ tiểu nhân quấy rối, làm hại, vì thế làm việc cần thận trọng.



Theo tử vi năm Ất Tỵ 2025, con giáp Mùi gặp phải Tam Tai lại bị sao xấu Bạch Hổ và Quy Đầu chiếu mệnh nên con đường công danh, tài lộc của người này không được thuận lợi. Những người tuổi Mùi nên thận trọng đừng đầu tư làm ăn lớn, vì đây chưa phải thời điểm thích hợp với bạn. Thử thách lớn nhất với con giáp này cũng chính là phải hành động bình tĩnh, lý trí trước những trò xấu của kẻ tiểu nhân, cố tình "dìm" các bạn trong công việc. Con giáp Dậu: Người tuổi Dậu có tính cách nổi bật với sự thẳng thắn, trung thực và khá cầu toàn.



Họ là những người thích sự rõ ràng và minh bạch trong mọi việc, đồng thời không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, năm 2025, do bị tiểu nhân phá hoại nên công việc khó tiến triển, chuyện làm ăn hợp tác không quá thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, tuổi Dậu cần thận trọng, không nên tin người quá dễ dàng. Nếu đang có ý định khởi nghiệp, bản mệnh cần hết sức chú ý hành động, tránh bốc đồng, mù quáng. Con giáp Hợi: Trong năm tới, người tuổi Hợi do gặp phải sao Tang Môn chiếu mệnh là ngôi sao chủ về tai ách, nên dễ rơi vào tình trạng hao tài tán của.



Ngoài ra, trong năm 2025 người tuổi Hợi còn dễ gặp họa vướng phải vòng tranh chấp, lao lý kiện tụng. Chính vì vậy những người tuổi Hợi cần thận trọng trong mọi việc để những xui xẻo có thể giảm đi.



Do người tuổi Hợi cũng nằm trong nhóm con giáp vướng Tam Tai nên con đường công danh tài lộc không được như ý muốn. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng nên thận trọng lời ăn tiếng nói kẻo dễ gặp họa thị phi, khiến cho tiểu nhân hãm hại, ngáng trở công danh của mình. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.



Con giáp Mùi: 2025 là một năm nhiều thử thách với con giáp Mùi . Trong năm này, người tuổi Mùi dễ bị kẻ tiểu nhân quấy rối, làm hại, vì thế làm việc cần thận trọng.



Theo tử vi năm Ất Tỵ 2025, con giáp Mùi gặp phải Tam Tai lại bị sao xấu Bạch Hổ và Quy Đầu chiếu mệnh nên con đường công danh, tài lộc của người này không được thuận lợi. Những người tuổi Mùi nên thận trọng đừng đầu tư làm ăn lớn, vì đây chưa phải thời điểm thích hợp với bạn. Thử thách lớn nhất với con giáp này cũng chính là phải hành động bình tĩnh, lý trí trước những trò xấu của kẻ tiểu nhân, cố tình "dìm" các bạn trong công việc. Con giáp Dậu: Người tuổi Dậu có tính cách nổi bật với sự thẳng thắn, trung thực và khá cầu toàn.



Họ là những người thích sự rõ ràng và minh bạch trong mọi việc, đồng thời không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, năm 2025, do bị tiểu nhân phá hoại nên công việc khó tiến triển, chuyện làm ăn hợp tác không quá thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, tuổi Dậu cần thận trọng, không nên tin người quá dễ dàng. Nếu đang có ý định khởi nghiệp, bản mệnh cần hết sức chú ý hành động, tránh bốc đồng, mù quáng. Con giáp Hợi: Trong năm tới, người tuổi Hợi do gặp phải sao Tang Môn chiếu mệnh là ngôi sao chủ về tai ách, nên dễ rơi vào tình trạng hao tài tán của.



Ngoài ra, trong năm 2025 người tuổi Hợi còn dễ gặp họa vướng phải vòng tranh chấp, lao lý kiện tụng. Chính vì vậy những người tuổi Hợi cần thận trọng trong mọi việc để những xui xẻo có thể giảm đi.



Do người tuổi Hợi cũng nằm trong nhóm con giáp vướng Tam Tai nên con đường công danh tài lộc không được như ý muốn. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng nên thận trọng lời ăn tiếng nói kẻo dễ gặp họa thị phi, khiến cho tiểu nhân hãm hại, ngáng trở công danh của mình. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.