Muôn màu cuộc sống ở TP. HCM năm 1996 qua ống kính người Mỹ

Ký túc xá Đại học Kinh tế ở số 135 Trần Hưng Đạo, TP. HCM năm 1996. Ảnh: Andrew Holbrooke/Corbis via Getty Images. Cánh nam giới thư giãn trong tiệm billiard. Nài ngựa nhỏ tuổi lên bàn cân trước cuộc đua ngựa ở trường đua Phú Thọ. Cô giáo hướng dẫn cho các học viên đủ mọi lứa tuổi tại một trung tâm đào tạo vi tính. Nhà sư trẻ tại trung tâm vi tính. Thợ may nhỏ tuổi làm việc trong một xí nghiệp may mặc xuất khẩu. Trong cửa hàng kem của thương hiệu Baskin Robbins ở TP.HCM. Trên sân gôn Tân Sơn Nhất. Cụ bà bán hoa quả trên vỉa hè. Bảng hiệu khổng lồ của thương hiệu Toshiba tương phản với những ngôi nhà lụp sụp bên bờ sông Sài Gòn ở bán đảo Thủ Thiêm. Cận cảnh những ngôi nhà trên mặt nước của cư dân Thủ Thiêm. Mời quý độc giả xem video: Hoài niệm Sài Gòn xưa | VTV24.

