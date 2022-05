Hà Nội và TP. HCM năm 1991 qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Người đánh máy chữ dạo trên vìa hè Hà Nội năm 1991. Ảnh: Andrew Holbrooke/Corbis via Getty Images. Người phụ nữ ngồi trên chiếc mủng để hái rau muống ở hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, nơi có xác máy bay B-52 Mỹ bị bắn rơi ngày 27/12/1972. Người đàn ông và chiếc xe đạp chở những chú chó sẽ bị bán để làm món nhậu tại các nhà hàng thịt chó ở vùng ven Hà Nội. Quý ông hút thuốc lá, thưởng thức cà phê đen trong một quán cà phê ở Hà Nội. Hai bố con vi vu trên chiếc xe Simson của Đông Đức tại một con đường ở Hà Nội. Nữ sinh tại một ngôi trường ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Chủ rể chở cô dâu bằng xe Honda trên đường phố TP.HCM năm 1991. Khung cảnh bên trong Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Các nữ sinh áo dài trong giờ tan trường. Người lái xích lô ngồi đọc báo trên chiếc xích lô của mình. Người công nhân trong dây chuyền lắp ráp TV tại nhà máy của hãng điện tử Nhật Bản Hitachi ở TP.HCM. Các nữ công nhân trong một nhà máy may mặc xuất khẩu ở TP.HCM. Trẻ em tham gia vào công việc may vá tại một xưởng may ở TP.HCM. Mời quý độc giả xem video: Hoài niệm Sài Gòn xưa | VTV24.

Người đánh máy chữ dạo trên vìa hè Hà Nội năm 1991. Ảnh: Andrew Holbrooke/Corbis via Getty Images. Người phụ nữ ngồi trên chiếc mủng để hái rau muống ở hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, nơi có xác máy bay B-52 Mỹ bị bắn rơi ngày 27/12/1972. Người đàn ông và chiếc xe đạp chở những chú chó sẽ bị bán để làm món nhậu tại các nhà hàng thịt chó ở vùng ven Hà Nội. Quý ông hút thuốc lá, thưởng thức cà phê đen trong một quán cà phê ở Hà Nội. Hai bố con vi vu trên chiếc xe Simson của Đông Đức tại một con đường ở Hà Nội. Nữ sinh tại một ngôi trường ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Chủ rể chở cô dâu bằng xe Honda trên đường phố TP.HCM năm 1991. Khung cảnh bên trong Bưu điện Trung tâm TP.HCM . Các nữ sinh áo dài trong giờ tan trường. Người lái xích lô ngồi đọc báo trên chiếc xích lô của mình. Người công nhân trong dây chuyền lắp ráp TV tại nhà máy của hãng điện tử Nhật Bản Hitachi ở TP.HCM. Các nữ công nhân trong một nhà máy may mặc xuất khẩu ở TP.HCM. Trẻ em tham gia vào công việc may vá tại một xưởng may ở TP.HCM. Mời quý độc giả xem video: Hoài niệm Sài Gòn xưa | VTV24.