Mộ tổ tiên bốc khói xanh, chuyên gia lập tức phong tỏa cả núi

Một ngày năm 2018, ông Tôn, một lão nông đang làm ruộng, nhìn thấy khói màu xanh bốc lên từ mộ tổ tiên. Ban đầu, ông nghĩ rằng tổ tiên đã đến mang tin vui, nhưng sau khi kiểm tra, ông nhận ra rằng có những hố lớn xung quanh khu mộ và đây không phải là hiện tượng siêu nhiên. Ông cùng họ hàng của mình báo cho công an. Sau điều tra, cảnh sát kết luận, hiện tượng trên là do chất nổ gây ra. Nhằm bảo đảm sự nguyên vẹn của lăng mộ, chuyên gia nhanh chóng yêu cầu giới chức trách phong tỏa cả ngọn núi. Các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành khai quật và xác định, mộ cổ có niên đại từ thời nhà Tống, cách đây 800-900 năm. Tuy nhiên, những kẻ cướp mộ đã lấy đi hầu hết hiện vật bên trong mộ, chỉ để lại một số di vật bị hư hỏng nặng. Điều này khiến giới nghiên cứu tiếc nuối vì giá trị khảo cổ của lăng mộ bị giảm đi rất nhiều. Gia đình hi vọng cơ quan chức năng sẽ tăng cường điều tra và truy bắt những kẻ cướp mộ để bảo vệ danh dự của gia đình. Mời quý độc giả xem thêm video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

