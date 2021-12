Mở mộ Dương Quý phi, chuyên gia tái mặt phát hiện cảnh tượng sốc

Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719 - 756) nổi tiếng là một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Mỹ nữ này trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà văn, họa sĩ sáng tác hàng trăm bài thơ, tranh vẽ... Xuất thân trong gia đình quan lại, Dương Ngọc Hoàn từ nhỏ đã học ca hát, múa... Vào năm 10 tuổi, bố mẹ mất nên nàng chuyển đến Lạc Dương (xưa là Đông Đô của nhà Đường, nay thuộc tỉnh Hà Nam), sống với nhà bác ruột. Năm 17 tuổi, Võ Huệ Phi - phi tần của Đường Minh Hoàng chọn Dương Ngọc Hoàn làm vợ của Thọ Vương Lý Mão. Theo đó, mỹ nhân này trở thành con dâu của Đường Minh Hoàng. Sau khi nhìn thấy con dâu, ông hoàng nhà Đường si mê và tìm mọi cách để biến nàng trở thành sủng phi của mình. Sau khi Võ Huệ Phi chết, Đường Minh Hoàng lấy cớ để con dâu xuất gia làm đạo sĩ để chịu tang cho mẹ chồng. Vào thời xưa, xuất gia được xem như là thay đổi đời người. Điều này có nghĩa nàng không còn là vợ của Lý Mão. Khi hết thời gian chịu tang, Đường Minh Hoàng rước Dương Ngọc Hoàn vào cung và sắc phong làm Quý Phi. Theo đó, nàng trở thành sủng phi được nhà vua hết mực yêu chiều. Thậm chí vì mỹ nhân này mà ông bỏ bê triều chính. Mọi việc lớn nhỏ trong triều đều được giao cho anh họ bà con của Dương Quý Phi là thừa tướng Dương Quốc Trung lo liệu. Lợi dụng thời cơ đó, An Lộc Sơn dấy binh tạo phản vào năm 755 để cướp ngôi. Trong tình huống nguy hiểm, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi chạy sang Tứ Xuyên lánh nạn. Trên đường đi, quân lính cho rằng chính Dương Quý Phi là người khiến An Lộc Sơn dấy binh tạo phản. Dưới sức ép của binh lính, Đường Minh Hoàng xử tử Dương Quý Phi. Sau khi chết ở tuổi 38, quý phi này được chôn vội ven đường. Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia tìm kiếm ngôi mộ của mỹ nhân này. Sau khi tìm được mộ của Dương Quý Phi, các chuyên gia phát hiện điều "lạ" là bên trong chỉ có đồ tùy táng và quan tài trống rỗng, không có bất cứ mảnh xương người nào dù là nhỏ nhất. Điều này khiến họ suy đoán liệu có phải sủng phi của Đường Minh Hoàng không chết năm 755. Thay vào đó, mỹ nhân này đã bỏ trốn tới Nhật Bản như dân gian đồn đại. Bí ẩn này đến nay vẫn chưa được làm rõ. Hiện các chuyên gia chưa tìm được bất cứ bằng chứng cụ thể giúp chứng minh giả thuyết Dương Quý Phi sang Nhật Bản sống sau năm 755 là sự thật. Do đó, số phận của đại mỹ nhân này trở thành ẩn số lớn. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

