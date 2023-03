Mở mộ bà nội Tần Thủy Hoàng, sửng sốt phát hiện sinh vật lạ

Theo sử sách, Hạ Cơ phu nhân là bà nội Tần Thủy Hoàng. Chính vì vậy, các chuyên gia đặt nhiều kỳ vọng về việc tìm thấy lăng mộ của bà sẽ giúp giải mã nhiều bí mật về người xưa. Vào năm 2004, các chuyên gia tiến hành cuộc khai quật lăng mộ của Hạ Cơ phu nhân tại cố đô Trường An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngôi mộ có niên đại khoảng 2.200 tuổi. Tại nơi chôn cất của bà nội Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia có nhiều phát hiện quan trọng. Trong số này, họ đặc biệt chú ý đến 12 hố chôn cất chứa nhiều xương động vật. Điều khiến các chuyên gia bất ngờ nhất là tìm thấy hài cốt của một sinh vật lạ không giống bất cứ động vật nào tồn tại đến ngày nay. Sau khi tiến hành một số kiểm tra, họ xác nhận đó là hài cốt của một loài vượn lạ đã tuyệt chủng. Các chuyên gia đặt tên cho loài vượn này là Junzi imperialis để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Loài vượn được tìm thấy trong mộ của Hạ Cơ phu nhân có trán dốc, xương gò má hẹp và lông mày gồ ghề hơn so với các loài vượn khác. Thêm nữa, răng hàm của vượn Junzi imperialis có kích thước bất thường. Từ khám phá này, các chuyên gia suy đoán con vật này có thể là thú cưng của Hạ Cơ phu nhân. Thú cưng quý hiếm của Hạ Cơ phu nhân có thể là cống phẩm được các địa phương khác tiến cống cho hoàng tộc nhà Tần. Sau đó, nó được đem tặng cho bà nội Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, loài vượn Junzi imperialis đã tuyệt chủng từ lâu. Các chuyên gia suy đoán nguyên nhân khiến nó biến mất có thể là do các hoạt động của con người như săn bắn và nạn chặt phá rừng. Vị trí ngôi mộ của Hạ Cơ phu nhân được các chuyên gia xác định nằm cách môi trường sống gần nhất của loài vượn Junzi imperialis khoảng 1.200 km. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá.

Theo sử sách, Hạ Cơ phu nhân là bà nội Tần Thủy Hoàng. Chính vì vậy, các chuyên gia đặt nhiều kỳ vọng về việc tìm thấy lăng mộ của bà sẽ giúp giải mã nhiều bí mật về người xưa. Vào năm 2004, các chuyên gia tiến hành cuộc khai quật lăng mộ của Hạ Cơ phu nhân tại cố đô Trường An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngôi mộ có niên đại khoảng 2.200 tuổi. Tại nơi chôn cất của bà nội Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia có nhiều phát hiện quan trọng. Trong số này, họ đặc biệt chú ý đến 12 hố chôn cất chứa nhiều xương động vật. Điều khiến các chuyên gia bất ngờ nhất là tìm thấy hài cốt của một sinh vật lạ không giống bất cứ động vật nào tồn tại đến ngày nay. Sau khi tiến hành một số kiểm tra, họ xác nhận đó là hài cốt của một loài vượn lạ đã tuyệt chủng. Các chuyên gia đặt tên cho loài vượn này là Junzi imperialis để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Loài vượn được tìm thấy trong mộ của Hạ Cơ phu nhân có trán dốc, xương gò má hẹp và lông mày gồ ghề hơn so với các loài vượn khác. Thêm nữa, răng hàm của vượn Junzi imperialis có kích thước bất thường. Từ khám phá này, các chuyên gia suy đoán con vật này có thể là thú cưng của Hạ Cơ phu nhân. Thú cưng quý hiếm của Hạ Cơ phu nhân có thể là cống phẩm được các địa phương khác tiến cống cho hoàng tộc nhà Tần. Sau đó, nó được đem tặng cho bà nội Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, loài vượn Junzi imperialis đã tuyệt chủng từ lâu. Các chuyên gia suy đoán nguyên nhân khiến nó biến mất có thể là do các hoạt động của con người như săn bắn và nạn chặt phá rừng. Vị trí ngôi mộ của Hạ Cơ phu nhân được các chuyên gia xác định nằm cách môi trường sống gần nhất của loài vượn Junzi imperialis khoảng 1.200 km. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn hàng trăm cỗ quan tài treo ma mị trên vách đá.