'Mạnh hơn cả cái chết', câu chuyện tình yêu xúc động

“Mạnh hơn cả cái chết” là tiểu thuyết của nữ nhà văn Colleen Oakley, một tác giả nổi tiếng với khả năng khắc họa tâm lý nhân vật độc đáo và sâu sắc. Xuất bản lần đầu năm 2017 với tựa gốc Close Enough to Touch, cuốn sách đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện cảm động về tình yêu, nỗi cô đơn và lòng can đảm.

Nhân vật chính của “Mạnh hơn cả cái chết” là Jubilee Jenkins, một người phụ nữ mắc chứng bệnh dị ứng hiếm gặp – dị ứng với con người. Căn bệnh này khiến cô không thể tiếp xúc trực tiếp với da thịt bất kỳ ai, bởi chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cô gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một nụ hôn tưởng như vô hại thời trung học đã suýt giết chết Jubilee, từ đó cô lựa chọn sống khép kín, nhốt mình trong nhà suốt gần một thập kỷ.

Cuốn sách “Mạnh hơn cả cái chết”. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Tuy nhiên, cái chết đột ngột của mẹ cô đã buộc Jubilee phải bước ra khỏi vùng an toàn. Để sinh tồn, cô tìm được một công việc tại thư viện địa phương. Tại đây, cuộc đời Jubilee bắt đầu thay đổi khi cô gặp Eric Keegan, một người đàn ông đang vật lộn với những tổn thương riêng: cuộc hôn nhân đổ vỡ, khó khăn trong việc kết nối với con trai nuôi Aja.

Eric xuất hiện như một tia sáng, từ từ xâm nhập vào thế giới vốn cô lập của Jubilee. Bất chấp những rào cản, họ dần mở lòng với nhau. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là sự thay đổi đối với Jubilee mà còn giúp Eric tìm lại hy vọng và niềm tin trong cuộc sống. Đặc biệt, tình bạn và tình cảm nảy sinh giữa Jubilee và cậu bé Aja – một cậu bé thông minh nhưng cô đơn – cũng là điểm nhấn giàu cảm xúc của câu chuyện.

Chủ đề của “Mạnh hơn cả cái chết” thực sự mới lạ: một người phụ nữ không thể chạm vào bất kỳ ai và một người đàn ông đang vật lộn với quá khứ tan vỡ của mình. Dị ứng với người khác – một căn bệnh có vẻ "phi thực tế" – lại được Colleen Oakley khai thác đầy khéo léo và chân thực, không hề gượng ép. Từ đó, tác giả mở ra những câu chuyện sâu sắc về nỗi cô đơn và ước mơ bình dị được yêu thương, chạm vào trái tim của nhiều độc giả.

Jubilee là một trong những nhân vật nữ chính đáng nhớ. Cô có thể là hiện thân của bất kỳ ai từng trải qua cảm giác bị cô lập, bị hiểu lầm và sợ hãi. Jubilee khiến độc giả vừa thương cảm vừa khâm phục bởi sự mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối của cô. Sự phát triển tâm lý của Jubilee, từ một người sợ hãi và trốn tránh cuộc đời đến khi dũng cảm đối diện với thế giới, là một hành trình đầy cảm hứng.

Bên cạnh Jubilee, tuyến nhân vật phụ Eric Keegan và cậu bé Aja cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Eric là một người đàn ông với những vết thương tinh thần, nhưng luôn cố gắng tìm kiếm cách kết nối với người khác. Cậu bé Aja, thông minh và hài hước, mang lại sự cân bằng và ánh sáng cho câu chuyện. Tình bạn giữa Jubilee và Aja là một điểm sáng ấm áp, thể hiện sự kết nối vượt qua mọi khác biệt.

“Mạnh hơn cả cái chết” không chỉ kể về một tình yêu lãng mạn mà còn là câu chuyện về sự can đảm để sống và yêu thương. Jubilee đã phải học cách đối diện với thế giới và vượt qua nỗi sợ hãi lớn nhất của mình.

Cuốn sách đặt ra câu hỏi: liệu chúng ta có dám chấp nhận rủi ro để trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn? Đôi khi, sự kết nối với người khác chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương sâu kín trong tâm hồn.

Colleen Oakley sở hữu giọng văn mượt mà, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Tác giả có khả năng miêu tả tâm lý nhân vật vô cùng tinh tế, đặc biệt là những đoạn độc thoại nội tâm của Jubilee. Những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Jubilee cũng được Oakley khắc họa rõ nét, khiến người đọc dễ dàng đồng cảm với cô.

Ngoài ra, yếu tố hài hước được tác giả lồng ghép khéo léo thông qua những tình huống đời thường và nhân vật Aja, giúp cân bằng bầu không khí đầy xúc động của câu chuyện.