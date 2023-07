Mãn nhãn cảnh tượng tuyệt vời trên đường từ Huế đi Đà Nẵng

Huế và Đà Nẵng là hai đô thị lớn nhất miền Trung, đồng thời là hai trung tâm du lịch mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam. Hành trình từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng trên Quốc lộ 1 dài khoảng 95 km, với nhiều điểm dừng chân đặc sắc. Trong khoảng 30 km đầu tiên của hành trình, cảnh quan hai bên đường chủ yếu là các khu dân cư và đồng ruộng. Đến xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, một cảnh tượng hấp dẫn xuất hiện bên Quốc lộ 1, đó là đầm Cầu Hai rộng thênh thang với nhiều thuyền bè và khu vực nuôi thủy sản. Ở km thứ 35 của hành trình, cây đa Đá Bạc hiện ra sừng sững bên đường. Cây đa này có tuổi đời 300 năm, đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Dưới gốc cây có miếu thờ Bà Thủy do ngư dân làng Đá Bạc lập 120 năm trước để cầu cho mưa thuận gió hòa, được mùa tôm cá. Đến gần chân đèo Phước Tượng, những vị khách phương xa có thể rẽ vào Quốc lộ 49B, đi thêm 14 km để thăm chùa Thánh Duyên, một ngôi quốc tự của triều Nguyễn xưa. Chùa nằm trên núi Túy Loan bên bờ đầm Cầu Hai, có kiến trúc cổ kính và cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. Đèo Phước Tượng là đoạn đường núi nằm trên Quốc lộ 1, kéo dài qua địa phận hai xã Lộc Trì và Lộc Thủy. Đèo không cao và hiểm trở nhưng có khung cảnh rất hoang sơ. Vào ngày đẹp trời, có thể ngắm nhìn cảnh sắc thơ mộng của đầm Cầu Hai từ trên đèo. Qua đèo Phước Tượng, cảnh quan thay đổi với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, phía xa là những dãy núi nhấp nhô. Đèo Phú Gia nằm ở địa phận xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, cách thành phố Huế 60 km, là tuyến đường đèo thứ hai trên hành trình Huế - Đà Nẵng. Con đèo này từng ghi dấu những trận đánh ác liệt thời kháng chiến chống Mỹ. Đi hết đèo Phú Gia, đầm Lập An lộ diện với đầy vẻ trữ tình. Đầm nước này rộng 800 ha, tiếp giáp với vịnh Lăng Cô, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ. Không chỉ đẹp, đầm Lập An còn là một vựa hải sản nổi tiếng miền Trung. Nằm dưới chân đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam - là điểm dừng chân nổi bật giữa Huế và Đà Nẵng. Những con thuyền đánh cá rực rỡ màu sắc neo đậu trên mặt nước xanh là cảnh tượng khó quên ở thắng cảnh này. Nằm trên dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân là một con đèo nổi tiếng với những cảnh đẹp đắm say lòng người. Đây là tuyến đường đèo thứ ba, chính là cung đường tuyệt vời nhất trên hành trình Huế - Đà Nẵng. Trên đỉnh đèo Hải Vân có cửa ải Hải Vân Quan, một di tích lịch sử có từ thời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn. Đây cũng là được coi là cột mốc đánh dấu ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm TP Huế 77 km và trung tâm TP Đà Nẵng 28 km. Quãng đường từ chân đèo Hải Vân đến trung tâm Đà Nẵng dài khoảng 19 km. Trước khi vào thành phố, du khách có thể ghé thăm một số bãi biển nằm ven Quốc lộ 1 như bãi Kim Liên, Nam Ô, Liên Chiểu... Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

