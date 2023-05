Loạt trải nghiệm thú vị chỉ có ở đảo ngọc Phú Quốc

1. Khám phá nhà thùng nước mắm. Nhà thùng nước mắm là tên thường gọi của các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ở Phú Quốc. Ghé thăm các nhà thùng này, du khách có thể khám phá quy trình tạo thành những giọt nước mắm hảo hạng theo cách thức đã tồn tại hàng trăm năm nay. Ấn tượng đầu tiên về nhà thùng nước mắm Phú Quốc là hàng chục thùng gỗ khổng lồ dùng để ủ chượp. Thùng được làm bằng gỗ bời lời khai thác tại rừng Phú Quốc, cao khoảng 2 mét đến 4 mét, đường kính từ 1,5 mét đến 3 mét. Mỗi thùng được niền bằng 6 đến 8 sợi đai. Nguyên liệu sản xuất nước mắm Phú Quốc là Muối và cá cơm. Cá cơm Phú Quốc khi vừa đánh bắt thường được ướp với muối Bà Rịa – Vũng Tàu. Cá cơm đã được ướp muối gọi là chượp. Quy trình ủ chượp tiêu chuẩn ở Phú Quốc thường kéo dài 12 tháng. Sự khác biệt chính yếu của nước mắm Phú Quốc với mắm ở nhiều nơi khác là màu cánh gián đặc trưng, hoàn toàn tự nhiên chứ không bằng cách pha màu. Được biết, việc sử dụng nguồn cá cơm dồi dào để làm nước mắm ở Phú Quốc đã có lịch sử trên 200 năm... 2. Thăm trang trại chó Phú Quốc. Chó Phú Quốc, còn gọi là chó xoáy do có xoáy lông đặc trưng ở lưng, được mệnh danh là "quốc khuyển" của Việt Nam, là giống chó nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Nhiều trung tâm bảo tồn giống chó quý này đã được lập ở đảo Phú Quốc. Tại các trung tâm này, các chú chó được nuôi trong điều kiện gần với môi trường tự nhiên nhất để giữ được những kỹ năng đặc trưng của giống chó Phú Quốc như đào hang, leo cây. Đây là kỹ năng có nguồn gốc từ chó hoang dã mà nhiều giống chó nhà không còn giữ được. Các kỹ năng này sẽ được biểu diễn qua cuộc đua chó vượt qua nhiều chướng ngại vật như tường cao, hồ sâu, cầu thăng bằng... đòi hỏi sự sức mạnh, sự dẻo dai và khéo léo của các chú "quốc khuyển". Trong lịch sử Việt Nam, chó Phú Quốc từng được nhắc đến nhiều lần qua các văn thư. Từng có bốn chú chó Phú Quốc được vua Gia Long sắc phong một cách trang trọng không kém những công thần khai quốc của nhà Nguyễn do có công bảo vệ vua khi bôn tẩu trên hòn đảo này. 3. Tìm hiểu nghề nuôi trai lấy ngọc. Có điều kiện tự nhiên rất thích hợp cho việc phát triển nghề nuôi trai lấy ngọc, đảo Phú Quốc là vựa ngọc trai lớn bậc nhất Việt Nam. Nhiều cơ sở cuôi cấy ngọc trai ở Phú Quốc có các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Các hoạt động này tái hiện lại quy trình nuôi trai, gồm việc chọn lọc trai mẹ để nuôi trong lồng, cấy nhân vào trai, thu hoạch trai, cho đến chế tác ngọc trai thành các mặt hàng trang sức. Thời gian nuôi trai kéo dài từ 1-4 năm tùy theo yêu cần ngọc to hay nhỏ. Thời kỳ thu hoạch rộ thường vào tháng 8-10 hàng năm. Sau khi tiến hành thu lấy ngọc, ngọc trai được rửa sạnh và tiến hành phân loại. Ngọc trai Phú Quốc được giới chuyên gia đánh giá cao vì đáp ứng được các yếu tố kích thước, hình dáng, màu sắc, độ bóng, độ nhẵn của bề mặt, chất lượng xà cừ... Tùy theo chất lượng, màu sắc, hình dạng, giá từng viên có thể từ vài chục đến vài ngàn USD. Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.

