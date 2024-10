Loạt sự kiện chấn động thế giới xảy ra đúng dịp Halloween

1. Martin Luther gây chấn động cộng đồng Công giáo châu Âu (1517). Vào ngày 31/10/1517, nhà cải cách tôn giáo Martin Luther đã công bố 95 luận điểm, chỉ trích giáo hội Công giáo về việc bán bùa xá tội. Ảnh: Pinterest. Hành động này khởi đầu cho Phong trào Cải cách Kháng Cách, tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến tôn giáo và xã hội châu Âu trong nhiều thế kỷ sau đó. Ảnh: Pinterest. 2. Buổi phát thanh làm nước Mỹ hoảng loạn (1938). Vào đêm Halloween năm 1938, đài CBS phát sóng vở kịch truyền thanh "War of the Worlds" (Chiến tranh các thế giới) do Orson Welles đạo diễn. Ảnh: Pinterest. Buổi phát sóng được thể hiện quá chân thực đến mức nhiều thính giả tin rằng Trái Đất thực sự bị người sao Hỏa xâm lược. Sự kiện này đã làm dấy lên làn sóng hoảng loạn trong dân chúng Mỹ và trở thành một trong những sự kiện truyền thông nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ảnh: Pinterest. 3. Trận chiến El Alamein thứ hai kết thúc (1942). Trận El Alamein thứ hai, mộ trong những trận đánh quan trọng nhất trong Thế chiến thứ hai, đã kết thúc vào ngày 31/10/1942. Ảnh: Pinterest. Chiến thắng này của lực lượng Đồng minh đã ngăn chặn sự mở rộng của phe Trục tại Bắc Phi, tạo tiền đề cho các thắng lợi tiếp theo của Đồng minh trong khu vực Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest. 4. Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên bố ngừng ném bom Bắc Việt (1968). Vào ngày 31/10/1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson tuyên bố ngừng ném bom toàn diện miền Bắc Việt Nam để hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình tại Paris. Ảnh: Pinterest. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam và thể hiện nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột mà nước Mỹ đang sa lầy và bị chỉ trích trên toàn thế giới. Ảnh: Pinterest. 5. Ra mắt cuốn sách “Harry Potter và Hòn đá phù thủy” tại Mỹ (1998). Đúng ngày Halloween năm 1998, cuốn sách đầu tiên trong loạt tiểu thuyết “Harry Potter” được xuất bản tại Mỹ. Ảnh: Pinterest. Với sức hút mạnh mẽ, cuốn sách đã đưa tên tuổi của J.K. Rowling trở nên nổi tiếng và đưa loạt truyện Harry Potter thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Ảnh: Pinterest.

