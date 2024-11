Loạt ảnh hiếm trăm tuổi về sông An Cựu ở Cố đô Huế xưa

Sông An Cựu ở Huế thập niên 1920. Sông được vua Gia Long cho đào vào năm 1816 nhằm khơi thông sông Hương với sông Đại Giang, nhập vào phá Hà Trung, góp phần thau chua rửa mặn cho cánh đồng Hương Thủy của Huế. Cầu trên Đại lộ Giám mục Adran bắc qua qua sông An Cựu, nay là cầu Phủ Cam trên đường Nguyễn Trường Tộ. Một hình ảnh khác về cây cầu nằm trên đường vào nhà thờ Phủ Cam. Cung An Định, cung điện tráng lệ của vua Khải Định nằm bên sông An Cựu. Cung An Định được trang hoàng để mừng sinh nhật của thái hậu. Đền thờ và lăng mộ nằm trên khu gò đồi gần bờ sông An Cựu. Người dân tắm giặt dưới sông. Những con thuyền neo đậu giữa bạt ngàn cây cối ở bờ sông An Cựu. Một số hình ảnh khác về sông An Cựu thập niên 1920. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc/VTV24.

Sông An Cựu ở Huế thập niên 1920. Sông được vua Gia Long cho đào vào năm 1816 nhằm khơi thông sông Hương với sông Đại Giang, nhập vào phá Hà Trung, góp phần thau chua rửa mặn cho cánh đồng Hương Thủy của Huế. Cầu trên Đại lộ Giám mục Adran bắc qua qua sông An Cựu, nay là cầu Phủ Cam trên đường Nguyễn Trường Tộ. Một hình ảnh khác về cây cầu nằm trên đường vào nhà thờ Phủ Cam. Cung An Định , cung điện tráng lệ của vua Khải Định nằm bên sông An Cựu. Cung An Định được trang hoàng để mừng sinh nhật của thái hậu. Đền thờ và lăng mộ nằm trên khu gò đồi gần bờ sông An Cựu. Người dân tắm giặt dưới sông. Những con thuyền neo đậu giữa bạt ngàn cây cối ở bờ sông An Cựu. Một số hình ảnh khác về sông An Cựu thập niên 1920. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc/VTV24.