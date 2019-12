Loạt ảnh cực lý thú về bánh mì ở Sài Gòn xưa

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở khu chợ Cũ, đại lộ Hàm Nghi, Sài Gòn trước 1975. Dân gian đồn đại bánh mì ở đây được đưa về tận Cà Mau để bán. Ảnh: Life. Khung cảnh nhìn từ bên trong một quầy bánh mì ở chợ Cũ, 1965. Bánh mì ở đây được phục vụ kèm đồ hộp của Mỹ. Ảnh: Wilbur E. Garrett/ National Geographic/ Getty Images. Cậu bé bán bánh mì phá lấu trên vỉa hè Sài Gòn, 1966. Phá lấu được làm từ lưỡi, tai, nội tạng heo, bò hay vịt, thường được ăn kèm với bánh mì. Ảnh: Lloyd. Cận cảnh các "sơn hào hải vị" trên một sạp bánh mì phá lấu ở Sài Gòn trước 1975. Người bán bánh mì phá lấu dạo trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi), 1969. Ảnh: Brian Wickham. Cụ bà bán bánh mì bên vỉa hè đại lộ Lê Lợi, 1968. Cụ là người Bắc, thường cắp cái thúng đựng bánh mì giò chả, bánh dầy, bánh giò đi qua các quán bar khu Tự Do, Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay Nguyễn Văn Thinh. Bánh mì của cụ cắt khúc ngắn, nhét vài lát giò chả rồi rắc muối tiêu. Ảnh: Brian Wickham. Quầy bán bánh mì chả của ông Lý Toét ở chợ hoa Nguyễn Huệ, Tết Đinh Mùi 1967. Một bức ảnh khác về ông Lý Toét ở góc đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) - Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, 1966. Thùng hàng bánh mì chả của ông đặt trên yên sau của một chiếc xe đạp sườn ngang, khi mở ra thì thành một quầy hàng rất tiện lợi. Ông lão bán bánh mì trên một con đường ở Chợ Lớn, 1956. Ảnh: Three Lions. Gánh quà rong bán bánh mì thịt và bánh chuối nướng bọc cơm nếp ở Sài Gòn 1974. Ảnh: Jack Garofalo. Quầy bánh mì trên đường Bùi Hữu Nghĩa, bên hông chợ Bà Chiểu, 1971-1972. Ảnh: Terry Nelson. Chú bé gặm chiếc bánh mì to oành, Sài Gòn 1968. Ảnh: Larry Burrows/ Life. Cận cảnh một quầy bánh mì ở Sài Gòn 1970. Ảnh: Dick Hughey. Cửa hàng bánh mì ở khu chợ Cũ Sài Gòn 1962. Ảnh: Roger Viollet Collection/ Getty Images. Cửa hàng bánh mì ở khu chợ Cũ Sài Gòn 1962. Ảnh: Roger Viollet Collection/ Getty Images. Cô bán bánh mì xinh đẹp có bộ móng vuốt sắc nhọn ở chợ Cũ, 1969 - 1970. Ảnh: David Staszak. Quầy bánh mì vỉa hè Sài Gòn năm 1989. Ảnh: Doi Kuro. Khu chợ Cũ với quầy bánh mì quen thuộc, 1989. Ảnh: Doi Kuro. Quầy bánh mì dạo trên đường Hàm Nghi, đối diện Ngân hàng Thương Tín, 1989. Ảnh: Doi Kuro. Người bán bánh mì dạo đạp xe trên đường Hồ Tùng Mậu, 1989. Ảnh: Doi Kuro. Cụ bà hớn hở mua bánh mì gần ngã tư Hồ Tùng Mậu – Hàm Nghi, 1989. Ảnh: Doi Kuro. Quầy bánh mì phá lấu trên vỉa hè Sài Gòn 2007. Ảnh: Ian Berry/ Magnum Photos.

