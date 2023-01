Lịch sử đặc biệt của ngôi chùa cổ nhất tỉnh Tiền Giang

Tọa lạc tại đường Anh Giác, thành phố Mỹ Tho, chùa Bửu Lâm được xem là ngôi chùa cổ nhất tỉnh Tiền Giang. Theo sử sách, chùa hình thành vào đầu thế kỷ 18, khi chúa Nguyễn di dân vào Nam Bộ để khẩn đất hoang để lập làng định cư, sinh sống. Trong đoàn người đến vùng đất mới có một vị ni cô am hiểu về cây thuốc nam, nên đã đến xóm Dầu (nơi ngày xưa nhân dân sống bằng nghề ép dầu mù u) lập am nhỏ để tu niệm và trồng cây thuốc chữa bệnh cho nhân dân quanh vùng. Với tinh thần từ bi, cứu khổ, danh tiếng ni cô được đồn xa, bá tánh đến cúng dường ngày một đông. Nhờ thế, ni cô cất được ngôi chùa khá khang trang vào khoảng năm 1742 (đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát). Sau khi ni cô viên tịch chùa trở nên vắng vẻ. Đến năm 1803, nhờ vào sự cúng dường của bà bà Nguyễn Thị Đạt, trụ trì chùa là hoà thượng Tiên Thiện cất mới ngôi chùa rộng lớn bằng gỗ căm xe và đã đặt tên chùa là "Bửu Lâm" với ước muốn bảo tồn và phát triển Phật pháp. Từ năm 1803 đến nay, chùa đã qua nhiều lần trùng tu, nhưng kiến trúc ban đầu vẫn không thay đổi nhiều. Về tổng quan, chùa gồm ba phần là tiền đường, chánh điện và hậu tổ. Gian chánh điện có vị trí trung tâm, được trang trí chín bộ bao lam với những họa tiết và đường nét tinh xảo. Trên bệ thờ của ngôi chánh điện có tượng Phật ngồi cao lớn, chung quanh có hàng chục tượng lớn nhỏ làm bằng nhiều loại vật liệu với dáng vẻ khác nhau. Khuôn viên Bửu Lâm rộng rãi, nhiều cây cảnh đẹp, cây ăn quả được chăm sóc tốt, bài trí nhiều cụm tượng tái hiện các điển tích Phật giáo nên du khách đến chùa thường dành thời gian tham quan quang cảnh trong chùa. Trên phương diện Phật học, chùa Bửu Lâm theo Phật giáo Đại thừa thuộc dòng Lâm tế Chánh Tông, và là một trong các tổ đình của phái Phật giáo nổi tiếng này ở Việt Nam. Không chỉ là một địa điểm tâm linh có từ lâu đời, chùa Bửu Lâm còn là di tích lịch sử cách mạng quan trọng của tỉnh Tiền Giang. Đây chính là nơi thành lập chi bộ Xóm Dầu, một trong những chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh vào những năm 1930. Trong chùa xưa, tại chánh điện có một tủ thờ Hộ pháp rộng tới 7-8 mét vuông, có thể chứa được từ 6 – 10 người. Nhờ vậy trong nhiều năm chi bộ hoạt động nhưng không hề bị lộ do mỗi khi có biến các đảng viên lại ẩn náu trong chiếc tủ lớn. Vào năm 1945, chiếc đại hồng chung trong chùa Bửu Lâm đã được các hòa thượng hiến cho cách mạng để sản xuất vũ khí, góp phần vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Vào năm 1999, chùa Bửu Lâm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Việt Nam. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Tọa lạc tại đường Anh Giác, thành phố Mỹ Tho, chùa Bửu Lâm được xem là ngôi chùa cổ nhất tỉnh Tiền Giang. Theo sử sách, chùa hình thành vào đầu thế kỷ 18, khi chúa Nguyễn di dân vào Nam Bộ để khẩn đất hoang để lập làng định cư, sinh sống. Trong đoàn người đến vùng đất mới có một vị ni cô am hiểu về cây thuốc nam, nên đã đến xóm Dầu (nơi ngày xưa nhân dân sống bằng nghề ép dầu mù u) lập am nhỏ để tu niệm và trồng cây thuốc chữa bệnh cho nhân dân quanh vùng. Với tinh thần từ bi, cứu khổ, danh tiếng ni cô được đồn xa, bá tánh đến cúng dường ngày một đông. Nhờ thế, ni cô cất được ngôi chùa khá khang trang vào khoảng năm 1742 (đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát). Sau khi ni cô viên tịch chùa trở nên vắng vẻ. Đến năm 1803, nhờ vào sự cúng dường của bà bà Nguyễn Thị Đạt, trụ trì chùa là hoà thượng Tiên Thiện cất mới ngôi chùa rộng lớn bằng gỗ căm xe và đã đặt tên chùa là "Bửu Lâm" với ước muốn bảo tồn và phát triển Phật pháp. Từ năm 1803 đến nay, chùa đã qua nhiều lần trùng tu, nhưng kiến trúc ban đầu vẫn không thay đổi nhiều. Về tổng quan, chùa gồm ba phần là tiền đường, chánh điện và hậu tổ. Gian chánh điện có vị trí trung tâm, được trang trí chín bộ bao lam với những họa tiết và đường nét tinh xảo. Trên bệ thờ của ngôi chánh điện có tượng Phật ngồi cao lớn, chung quanh có hàng chục tượng lớn nhỏ làm bằng nhiều loại vật liệu với dáng vẻ khác nhau. Khuôn viên Bửu Lâm rộng rãi, nhiều cây cảnh đẹp, cây ăn quả được chăm sóc tốt, bài trí nhiều cụm tượng tái hiện các điển tích Phật giáo nên du khách đến chùa thường dành thời gian tham quan quang cảnh trong chùa. Trên phương diện Phật học, chùa Bửu Lâm theo Phật giáo Đại thừa thuộc dòng Lâm tế Chánh Tông, và là một trong các tổ đình của phái Phật giáo nổi tiếng này ở Việt Nam. Không chỉ là một địa điểm tâm linh có từ lâu đời, chùa Bửu Lâm còn là di tích lịch sử cách mạng quan trọng của tỉnh Tiền Giang. Đây chính là nơi thành lập chi bộ Xóm Dầu, một trong những chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh vào những năm 1930. Trong chùa xưa, tại chánh điện có một tủ thờ Hộ pháp rộng tới 7-8 mét vuông, có thể chứa được từ 6 – 10 người. Nhờ vậy trong nhiều năm chi bộ hoạt động nhưng không hề bị lộ do mỗi khi có biến các đảng viên lại ẩn náu trong chiếc tủ lớn. Vào năm 1945, chiếc đại hồng chung trong chùa Bửu Lâm đã được các hòa thượng hiến cho cách mạng để sản xuất vũ khí, góp phần vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Vào năm 1999, chùa Bửu Lâm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Việt Nam. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.