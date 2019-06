Lật lại vụ máy bay Mỹ bị bắn rơi ở Iraq chấn động TG

Tháng 5/2005, quân đội Mỹ thông báo một máy bay trực thăng Mỹ bị bắn rơi tại Iraq. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, hai máy bay trực thăng của Lực lượng Đặc nhiệm Tự do (Task Force Liberty) bị trúng vũ khí loại nhỏ lúc 10h50 tối 26/5/2005 (giờ địa phương). Lực lượng Đặc nhiệm Tự do, thuộc quyền chỉ huy của Sư đoàn Bộ binh số 42, trụ sở tại Tikrit. Hai máy bay này gặp nạn khi đang hoạt động hỗ trợ binh sĩ liên quân gần Baqouba, cách Baghdad khoảng 60 km về phía đông bắc. Hậu quả là một máy bay của Mỹ bị bắn rơi khiến 2 phi công thiệt mạng. Trong khi đó, máy bay trực thăng còn lại là OH-58 Kiowa chở theo 2 người đã hạ cánh an toàn ở một căn cứ gần đó. Phía Mỹ khi ấy không đưa ra bất cứ thông tin nào về việc lực lượng hay tổ chức nào đã bắn hạ máy bay khiến 2 phi công chết. Theo thống kê của AP, tính đến thời điểm trên, ít nhất 1.650 binh sĩ Mỹ tử trận ở Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein hồi tháng 3/2003. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ít nhất 1.263 lính Mỹ trong số trên chết vì các hành động thù địch. Video: Giả thuyết mới về máy bay mất tích (nguồn: VTC14)

Tháng 5/2005, quân đội Mỹ thông báo một máy bay trực thăng Mỹ bị bắn rơi tại Iraq. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, hai máy bay trực thăng của Lực lượng Đặc nhiệm Tự do (Task Force Liberty) bị trúng vũ khí loại nhỏ lúc 10h50 tối 26/5/2005 (giờ địa phương). Lực lượng Đặc nhiệm Tự do, thuộc quyền chỉ huy của Sư đoàn Bộ binh số 42, trụ sở tại Tikrit. Hai máy bay này gặp nạn khi đang hoạt động hỗ trợ binh sĩ liên quân gần Baqouba, cách Baghdad khoảng 60 km về phía đông bắc. Hậu quả là một máy bay của Mỹ bị bắn rơi khiến 2 phi công thiệt mạng. Trong khi đó, máy bay trực thăng còn lại là OH-58 Kiowa chở theo 2 người đã hạ cánh an toàn ở một căn cứ gần đó. Phía Mỹ khi ấy không đưa ra bất cứ thông tin nào về việc lực lượng hay tổ chức nào đã bắn hạ máy bay khiến 2 phi công chết. Theo thống kê của AP, tính đến thời điểm trên, ít nhất 1.650 binh sĩ Mỹ tử trận ở Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein hồi tháng 3/2003. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ít nhất 1.263 lính Mỹ trong số trên chết vì các hành động thù địch. Video: Giả thuyết mới về máy bay mất tích (nguồn: VTC14)