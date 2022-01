Lạnh gáy Nostradamus tiên tri vận mệnh thế giới 2022: Thiên thạch tấn công?

Nhà tiên tri Nostradamus đã đưa ra tất cả các dự đoán của mình hơn 450 năm trước trong một cuốn sách có tựa đề Les Prophéties. Những lời tiên tri của ông là những bài thơ bốn dòng với câu từ khó hiểu và mơ hồ. Khi giải mã những tiên đoán của Nostradamus trong năm 2022, nhiều người không khỏi hoang mang vì sự u ám và nguy hiểm của nó. Theo ông, trong năm này, một tiểu hành tinh khổng lồ sẽ va vào Trái đất, gây ra hậu quả thảm khốc. "Cơn mưa mới, nóng chảy và đột ngột. Viên đá lửa từ trên trời rơi xuống khiến biển khô cạn. Cái chết ở 7 khu vực, gồm cả biển và đất liền, đến đột ngột" "Một ngọn lửa lớn từ trên trời rơi xuống trong 3 đêm. Ngay sau đó là một trận động đất", nhà tiên tri viết. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo, cứ 2.000 năm, một tiểu hành tinh được đặt tên là 2021 GW4 sẽ xuất hiện và bay gần với Trái đất. Năm 1555, Nostradamus dự đoán rằng vấn đề biến đổi khí hậu sẽ trở nên tồi tệ đến mức nhiệt độ tăng cao sẽ "nấu chín" cá ở biển. Nhà tiên tri Pháp cũng đoán rằng, Trái đất sẽ không có mưa trong 40 năm và khi mưa đến thì những trận lụt lớn sẽ xuất hiện, và tàn phá các quốc gia. Thế giới đã ghi nhận những đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán khắc nghiệt hơn trong những năm gần đây. Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo rằng, các thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Đầu năm nay, khu vực Tây Âu ghi nhận trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khiến hơn 180 người chết. Một đợt nắng nóng gay gắt cũng khiến hàng trăm người ở Mỹ, Canada tử vong vào mùa hè năm nay. Hơn 300 người chết và 13 triệu người bị ảnh hưởng do các trận lũ lụt lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cuối tháng 7 vừa qua. Nostradamus nhắc tới "đồ đệ bất tử" trong dự đoán của mình về năm 2022. Nhiều người lý giải rằng nhà tiên tri đang ám chỉ sự trỗi dậy của công nghệ trí tuệ nhân tạo và cảnh báo về việc con người quá phụ thuộc vào công nghệ. "Trăng đêm rằm trên đỉnh núi cao. Nhà hiền triết thấy điều đó. Những đệ tử bất tử. Mắt hướng về phía nam. Tay ôm ngực, xác rực lửa", nhà tiên tri viết. Nhà tiên tri người Pháp dự đoán về một nạn đói toàn cầu do lạm phát, khiến giá cả tăng trong bối cảnh nền kinh tế suy sụp. "Mật ong đắt hơn sáp nến. Giá lúa mì cao ngất. Con người sẽ tìm kiếm thức ăn trong tuyệt vọng", Nostradamus dự đoán. Trong năm qua, nhiều quốc gia trên thế giới gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiếu hụt nguồn cung khí đốt khiến lạm phát gia tăng ở mức đáng lo ngại. Những yếu tố này góp phần đẩy giá năng lượng và lương thực tăng cao từ cuối năm 2021 và có thể kéo dài sang 2022. Các quan chức của LHQ đã cảnh báo, thế giới có thể rơi vào tình trạng "xung đột và hỗn loạn" nếu các lãnh đạo thế giới không giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Dự đoán này của nhà tiên tri người Pháp có cơ sở để trở thành hiện thực vào năm tới hoặc tương lai gần. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

