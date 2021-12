Lặng ngắm những phong cảnh tuyệt vời của Bình Định (2)

Tháp Cánh Tiên nổi bật giữa khung cảnh đồng quê ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tòa tháp Chăm này được xây dựng vào thế kỷ 12. Bức tranh "trời yên, bể lặng" nhìn từ Linh Phong Thiền Tự hay chùa Ông Núi, ngôi chùa có từ năm 1702, nằm trên sườn núi Chóp Vung ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Cảnh quan nhìn từ đường lên chùa Hang (Thiên Sanh Thạch tự) ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ. Chùa có chính điện nằm trong hang núi, được khai sơn vào năm 1613. Toàn cảnh chùa Thiên Hưng, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, ngôi chùa nổi tiếng với quy mô bề thế của Bình Định. Toàn cảnh Tiểu Chủng viện Làng Sông (nhà thờ Làng Sông), công trình kiến trúc Công giáo được xây dựng từ năm 1864, nằm ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Cầu tre An Chánh bắc qua sông An Chánh ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, được coi là một trong những cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Tượng đài hoàng đế Quang Trung ở khu di tích Tây Sơn Tam kiệt, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Đây là chốn sinh thành của ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, những nhân vật lịch sử lỗi lạc của đất Bình Định. Nét thơ mộng của sông Hà Thanh, dòng sông chính chảy qua thành phố Quy Nhơn. Tượng đài Chiến thắng Quy Nhơn sừng sững giữa biển trời lộng gió. Công trình tọa lạc trên đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tượng đài hoàng đế Quang Trung ở trung tâm thành phố Quy Nhơn, một hình ảnh mang tỉnh biểu tượng về thủ phủ tỉnh Bình Định. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

Tháp Cánh Tiên nổi bật giữa khung cảnh đồng quê ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Tòa tháp Chăm này được xây dựng vào thế kỷ 12. Bức tranh "trời yên, bể lặng" nhìn từ Linh Phong Thiền Tự hay chùa Ông Núi, ngôi chùa có từ năm 1702, nằm trên sườn núi Chóp Vung ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Cảnh quan nhìn từ đường lên chùa Hang (Thiên Sanh Thạch tự) ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ. Chùa có chính điện nằm trong hang núi, được khai sơn vào năm 1613. Toàn cảnh chùa Thiên Hưng, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, ngôi chùa nổi tiếng với quy mô bề thế của Bình Định. Toàn cảnh Tiểu Chủng viện Làng Sông (nhà thờ Làng Sông), công trình kiến trúc Công giáo được xây dựng từ năm 1864, nằm ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Cầu tre An Chánh bắc qua sông An Chánh ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, được coi là một trong những cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Tượng đài hoàng đế Quang Trung ở khu di tích Tây Sơn Tam kiệt, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Đây là chốn sinh thành của ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, những nhân vật lịch sử lỗi lạc của đất Bình Định. Nét thơ mộng của sông Hà Thanh, dòng sông chính chảy qua thành phố Quy Nhơn . Tượng đài Chiến thắng Quy Nhơn sừng sững giữa biển trời lộng gió. Công trình tọa lạc trên đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Tượng đài hoàng đế Quang Trung ở trung tâm thành phố Quy Nhơn, một hình ảnh mang tỉnh biểu tượng về thủ phủ tỉnh Bình Định. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.