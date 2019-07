Cuộc sống ở Bình Định năm 1971 - 1972 qua ống kính lính Mỹ

Làng chài ở Cát Tiến, Phù Cát nhìn từ máy bay Bình Định năm 1971-1972. Ảnh: Bcopley. Thuyền đánh cá neo đậu tại một cầu tàu ở Phù Cát. Những đứa trẻ bên ngoài một ngôi nhà ở Vĩnh Hội, Cát Hải, Phù Cát, Bình Định. Cụ ông và những đứa trẻ đứng trước một ngôi nhà lá ở Vĩnh Hội. Tháp Phú Lốc ở An Nhơn, Bình Định nhìn từ máy bay. Một thung lũng hoang vu ở An Lão, Bình Định nhìn từ máy bay. Trực thăng Mỹ hạ cánh xuống bờ suối ở An Lão. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

