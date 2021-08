Lạ lùng "Vương quốc trên trời": Đầy rẫy kim cương nhưng vẫn... nghèo đói

Lesotho (tên chính thức là Vương quốc Lesotho) là quốc gia tại cực nam châu Phi và hoàn toàn bị bao quanh bởi lãnh thổ Cộng hòa Nam Phi. Ngoài việc được bao trọn bởi Cộng hòa Nam Phi, đất nước Lesotho còn là quốc gia độc lập duy nhất trên thế giới có toàn bộ lãnh thổ cao trên 1.000m với hơn 80% diện tích nằm trên 1.800m. Điểm thấp nhất ở Lesotho là 1.400 m. Núi Thabana Ntlenyana (ngọn núi nhỏ xinh đẹp) là điểm cao nhất Lesotho và là ngọn núi cao nhất khu vực Nam Phi, với độ cao 3.482 m trên mực nước biển. Do diện tích lãnh thổ có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Lesotho được đặt biệt danh rất đặc biệt “Vương quốc trên trời”. Ngoài ra, Lesotho được mệnh danh là "vương quốc núi", bởi gần hai phần ba lãnh thổ là các ngọn núi (2.200-3.000m). Khi lái xe dọc đất nước, bạn sẽ thấy cảnh tượng núi non trùng điệp, hình thù rất đa dạng. Một điểm đặc biệt nữa là Lesotho có diện tích nhỏ bé. Tổng diện tích của nước này là 30.355 km2 (xếp hạng 140 thế giới), dân số hơn 2 triệu người. Trang phục truyền thống của đất nước này là… chăn. Chăn là một phần gắn liền với cuộc sống và văn hóa của họ. Bạn sẽ nhìn thấy những tấm chăn với đủ màu sắc và hoa văn trong các sự kiện quan trọng của người Lesotho, từ đám cưới đến khi sinh con hay trong lễ đăng quang của các vị vua. Tài nguyên khoáng sản chính ở Lesotho là kim cương từ mỏ Letseng ở dãy núi Maluti. Ngành công nghiệp khai thác mỏ do đó tập trung vào khai thác kim cương. Nằm ở độ cao 3.100 m, Letseng là một trong những mỏ kim cương cao nhất thế giới. Nó nổi tiếng là nơi khai thác những viên kim cương cỡ lớn và chất lượng, có mức giá bán bình quân cao nhất trên thế giới. Tháng 1/2018, một viên kim cương lớn thứ 5 trong lịch sử được tìm thấy tại mỏ Letseng. Viên kim cương nặng 910 carat và có giá trị khoảng 40 triệu USD. Dù có kim cương, nhưng do địa hình cao, chủ yếu là đồi núi, kinh tế Lesotho phát triển chậm. Nền kinh tế chủ đạo của nước này là nông nghiệp với những ngành như trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kinh tế kém phát triển, đời sống của người dân thấp, kéo theo bệnh tật tràn lan. Hiện nay, Lesotho phải đương đầu với tỷ lệ người nhiễm HIV cao. Dân số quốc gia này được dự báo giảm trong nhiều năm tới nếu số người nhiễm HIV tiếp tục gia tăng. Mời độc giả xem video: Khách sạn 5 sao ở Việt Nam thuộc về ai?. Nguồn: VTV24.

Lesotho (tên chính thức là Vương quốc Lesotho) là quốc gia tại cực nam châu Phi và hoàn toàn bị bao quanh bởi lãnh thổ Cộng hòa Nam Phi. Ngoài việc được bao trọn bởi Cộng hòa Nam Phi, đất nước Lesotho còn là quốc gia độc lập duy nhất trên thế giới có toàn bộ lãnh thổ cao trên 1.000m với hơn 80% diện tích nằm trên 1.800m. Điểm thấp nhất ở Lesotho là 1.400 m. Núi Thabana Ntlenyana (ngọn núi nhỏ xinh đẹp) là điểm cao nhất Lesotho và là ngọn núi cao nhất khu vực Nam Phi, với độ cao 3.482 m trên mực nước biển. Do diện tích lãnh thổ có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Lesotho được đặt biệt danh rất đặc biệt “Vương quốc trên trời”. Ngoài ra, Lesotho được mệnh danh là " vương quốc núi ", bởi gần hai phần ba lãnh thổ là các ngọn núi (2.200-3.000m). Khi lái xe dọc đất nước, bạn sẽ thấy cảnh tượng núi non trùng điệp, hình thù rất đa dạng. Một điểm đặc biệt nữa là Lesotho có diện tích nhỏ bé. Tổng diện tích của nước này là 30.355 km2 (xếp hạng 140 thế giới), dân số hơn 2 triệu người. Trang phục truyền thống của đất nước này là… chăn. Chăn là một phần gắn liền với cuộc sống và văn hóa của họ. Bạn sẽ nhìn thấy những tấm chăn với đủ màu sắc và hoa văn trong các sự kiện quan trọng của người Lesotho, từ đám cưới đến khi sinh con hay trong lễ đăng quang của các vị vua. Tài nguyên khoáng sản chính ở Lesotho là kim cương từ mỏ Letseng ở dãy núi Maluti. Ngành công nghiệp khai thác mỏ do đó tập trung vào khai thác kim cương. Nằm ở độ cao 3.100 m, Letseng là một trong những mỏ kim cương cao nhất thế giới. Nó nổi tiếng là nơi khai thác những viên kim cương cỡ lớn và chất lượng, có mức giá bán bình quân cao nhất trên thế giới. Tháng 1/2018, một viên kim cương lớn thứ 5 trong lịch sử được tìm thấy tại mỏ Letseng. Viên kim cương nặng 910 carat và có giá trị khoảng 40 triệu USD. Dù có kim cương, nhưng do địa hình cao, chủ yếu là đồi núi, kinh tế Lesotho phát triển chậm. Nền kinh tế chủ đạo của nước này là nông nghiệp với những ngành như trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kinh tế kém phát triển, đời sống của người dân thấp, kéo theo bệnh tật tràn lan. Hiện nay, Lesotho phải đương đầu với tỷ lệ người nhiễm HIV cao. Dân số quốc gia này được dự báo giảm trong nhiều năm tới nếu số người nhiễm HIV tiếp tục gia tăng. Mời độc giả xem video: Khách sạn 5 sao ở Việt Nam thuộc về ai?. Nguồn: VTV24.