Kỳ lạ ngôi làng nghìn năm tuổi không mái ngói ở Iran

Đến thăm làng Masouleh thuộc tỉnh Gilan, Iran, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng độc đáo, hiếm thấy. Chỗ ở của cư dân nơi đây được xây dựng trên một sườn dốc, sân của nhà này là mái của căn hộ khác. Ảnh: Rollingdutchman. Các tòa nhà chủ yếu có hai tầng, làm bằng đất sét và gỗ. Do địa hình ở độ cao khoảng 1.050 m so với mực nước biển, nằm trên sườn dốc đứng nên lối thiết kế ở đây được làm theo kết cấu các bậc thang kết nối với nhau. Giữa những ngôi nhà là bậc thang hẹp, uốn khúc dẫn lên tầng trên của làng. Ảnh: Saeed.tavanashad. Trong một số trường hợp, các đường phố công cộng được bố trí dọc theo các mái nối liền nhau, tầng thượng có thể trở thành vỉa hè và lối đi. Vì vậy, Masouleh cấm mọi phương tiện cơ giới đi vào những ngõ nhỏ. Hơn nữa, với kết cấu nhiều bậc thang, xe cộ sẽ không thể hoạt động trong làng. Ảnh: Behrooziii_, Y.a.sandner. Được thành lập hơn một ngàn năm tuổi, ngôi làng Masouleh từng là "con đường tơ lụa của vùng Gilan", tấp nập tiểu thương gần, xa đến mua, bán, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, trong một đợt khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp và thiếu thu nhập, người dân địa phương đã di chuyển đến vùng đất khác. Ảnh: Michellecheong214. Mặt tiền của mỗi ngôi nhà có rất nhiều cửa để đón ánh nắng mặt trời với mục đích làm giảm không khí lạnh của vùng rừng núi. Ngoài ra, ban công thường được người dân ở đây trồng rất nhiều chậu hoa đầy màu sắc, tô thắm thêm bức tranh tươi mới cho ngôi làng. Ảnh: Shabnnam, Surfiran. Khác với phần còn lại của Iran, nóng và khô do lượng khí ẩm thổi từ phía Tây Nam Caspian bị chặn bởi dãy núi Alborz tạo ra lượng mưa lớn, thời tiết ở Masouleh ấm áp, dễ chịu với sương mù bao phủ quanh năm. Ảnh: Iran_real. Với các con sông thơ mộng bao quanh những khu rừng rậm rạp, khí hậu quanh năm tuyệt vời, khung cảnh thiên nhiên mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng biệt, bạn có thể ghé thăm mảnh đất này bất cứ lúc nào. Ảnh: Acrisiomelo. Những nét văn hóa truyền thống như phong tục tập quán, đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc và nhiều địa điểm lịch sử tự nhiên vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Đến đây, bạn có thể ghé thăm nhà thờ Hồi giáo hay các cửa hàng dệt kim đầy màu sắc để chọn mua các món thổ cẩm xinh xắn về làm quà... Ảnh: Ox2ygen1, Nourajfri. Mặc dù chi phí dịch vụ lưu trú cũng như di chuyển khá đắt đỏ, Masuleh vẫn là điểm đến lý tưởng bởi là vẻ đẹp hấp dẫn, quyến rũ, đầy màu sắc và được du khách ghé thăm nhiều nhất ở Iran. Ảnh: H_yazdani45, Panteak1358.

