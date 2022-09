Kỳ lạ 4 giấc mơ tiên tri nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại

1. Mơ thấy đám tang của bản thân mình: Một trong những giấc mơ tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử là giấc mơ của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln vào năm 1865. Ông kể cho bạn bè về giấc mơ của ông, về việc ông thường xuyên nghe thấy những tiếng động của đám tang từ căn phòng phía Tây trong Nhà trắng. Bên trong có một thi hài quấn vải niệm che kín khuôn mặt, xung quanh có nhiều lính gác. Vị Tổng thống hỏi một lính gác và được biết người nằm trong quan tài chính là ông. Lincoln bị ám ảnh vì giấc mơ ấy, và một tuần sau ông bị ám sát. 2. Thoát chết vì giấc mơ tiên tri về vụ đắm tàu Titanic: Năm 1912, một số người thoát chết từ con tàu định mệnh Titanic đã kể lại giấc mơ thấy tàu đắm. Trong đó người đàn ông tên John, một nhà buôn nổi tiếng của Anh, đã phải chật vật mới mua được vé lên tàu. Trước khi khởi hành 10 ngày, trong hai đêm liền ông đều mơ cùng một cơn ác mộng về tàu Titanic bị chìm, trong đó nhiều người lớn và trẻ em bị rơi xuống biển cùng tiếng kêu gào thảm thiết. John bị ám ảnh nên quyết định hủy chuyến đi. 3. Bị đuổi việc vì giấc mơ: Ngày 29/8/1883, phóng viên Samson từ tờ báo Hoàn Cầu (Mỹ) trong giờ trực nằm mơ thấy núi lửa Krakatoa phun trào, khiến nhiều người chết và bị thương. Simson tỉnh dậy và ghi lại giấc mơ lạ lùng ấy ra một tờ giấy cùng hai chữ “quan trọng” bên lề và ra về. Khi tổng biên tập đến tòa soạn thấy tờ giấy, cho rằng Simson mới nhận tin này nên cho đăng ngay vào mục tin khẩn. Sau đó, hàng chục tờ báo cũng đăng theo. Tuy nhiên, dư luận và chính quyền phản ứng gay gắt, yêu cầu chứng cứ. Simson không thể giải thích được với tòa soạn và bị đuổi việc. Bất ngờ vài mấy ngày sau, núi lửa Krakatoa hoạt động rất mạnh khiến hàng ngàn người thiệt mạng. 1. Người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ của nhiều người: Tháng 1/2006, tại New York, một nữ bệnh nhân kể với bác sĩ tâm lý của cô về một người đàn ông lạ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô, người này thường cho cô những lời khuyên về mọi điều trong cuộc sống. Nữ bệnh nhân sau đó vẽ lại chân dung người đàn ông bí hiểm. Vài ngày sau, một bệnh nhân khác đến khám, nhìn thấy bức chân dung và cho biết người đàn ông trong bức cũng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của ông. Bất ngờ hơn, 4 bệnh nhân khác trong viện qua khảo sát cũng nhận ra khuôn mặt của người đàn ông bí ẩn trong tranh. Tính từ tháng 1/2006, có ít nhất 2.000 người thừa nhận “gặp người đàn ông trong bức chân dung" trong giấc mơ của họ. Tất cả những người này đến từ nhiều thành phố khác nhau trên thế giới như Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tehran, Bắc Kinh, Rome, Barcelona, Stockholm, Paris, New Dehli, Moscow. Đã có rất nhiều cuộc điều tra về người có khuôn mặt tương tự như người đàn ông bí hiểm trên, nhưng đến nay vẫn chưa ai có khuôn mặt như vậy. >>>Xem thêm video: Bí ẩn những giấc mơ tiên tri có thật nổi tiếng nhất lịch sử thế giới (Nguồn: Science and Technology).

