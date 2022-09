Kỳ bí những công trình kiến trúc bị nghi của người ngoài hành tinh

1. Những tảng đá soi đường ở Georgia: Công trình kiến trúc kỳ bí nhất nước Mỹ nằm ở phía đông bắc bang Georgie, trong 1 vùng đất hoang vắng. Đó là 5 khối đá khổng lồ bóng loáng, tạo thành hình ngôi sao, vươn cao sừng sững lên trời. Những tảng đá được chạm khắc bằng 8 loại ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Swahili, Hindi, Do Thái, Ả Rập, Trung Quốc và Nga, thể hiện lý tưởng của 1 thời đại mới. Người đàn ông tự xưng là "R. C. Christian" đại diện cho cả một nhóm vô danh tin rằng, nền văn minh nhân loại sắp tự hủy diệt, vì vậy, họ quyết định để lại chỉ dẫn cho những ai còn lại trên Trái đất. 2. Người đá khổng lồ trên đảo phục sinh: Những bức tượng có đầu khổng lồ, được gọi là moai, trên Đảo Phục Sinh ở Chile. Được người dân trên đảo tạc và dựng lên từ năm 1000 CN đến nửa sau của thế kỷ 17. Người ta biết rất ít về cách chúng được chạm khắc và di chuyển như thế nào. Mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại. Bức tượng nặng nhất có khối lượng khoảng 82 tấn. Các bức tượng đại diện cho tổ tiên thị tộc của cư dân trên đảo. Những thủy thủ châu u đầu tiên cập bến Rapa Nui. Đã tìm thấy một nền văn minh đang bị xáo trộn. Một số ít người bản địa sống sót bị ốm hoặc chết đói. 3. Puma Punku – công trình đáng nể hơn kim tự tháp Ai Cập: Puma Punku nằm ở Tiwanaku của Bolivia. Những phiến đá khổng lồ được điêu khắc tinh vi, vuông góc, bề mặt nhẵn mịn như những thanh gỗ lớn được bào kỹ lưỡng như thể chúng được tạo ra bởi máy móc hoặc thậm chí là thiết bị cắt bằng laser. Nhiều người tin vào giả thuyết người ngoài hành tinh với các kỹ thuật tiên tiến đã tạo ra những công trình đồ sộ, hay chí ít là họ tư vấn cho người dân bản địa xây dựng. Các nhà nghiên cứu về xây dựng còn cho rằng, xét về độ phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao của công trình, các kim tự tháp ở Ai Cập cổ đại quá đơn giản so với phế tích ở Puma Punku. 4. "Kim tự tháp" dưới biển Nhật Bản: Quần thể kiến trúc Yonaguni được phát hiện năm 1985, ở ngoài khơi quần đảo Ryukyu, Nhật Bản.Ở trung tâm của quần thể ngày nay là 1 kim tự tháp cao 27m, bao quanh là 10 cấu trúc nhỏ hơn. Quần thể Yonaguni nằm ở độ sâu 30m dưới mặt nước. Sau nhiều năm nghiên cứu, các thợ lặn đã phát hiện ra những con đường dài, những đại lộ lớn, những cấu trúc cầu thang lớn, những cấu trúc cổng tò vò, các khối đá khổng lồ được đẽo gọt chính xác và tỉ mỉ. Bởi vậy, người dân địa phương luôn cho rằng đây là 1 công trình khổng lồ như kim tự tháp dưới đáy biển nhưng không phải của con người xây dựng. 5. Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca – Peru: Các nhà khoa học đã phát hiện trên sa mạc khô cằn rộng khoảng 500 km2 giữa hai thị trấn Nazca và Palpa ở Peru có tới hơn 300 bức vẽ hình các con vật như chim ruồi, khỉ, nhện, thằn lằn, mê trận... Những hình họa này có diện tích rất lớn, và chỉ có thể nhìn thấy hình thù của chúng từ trên không qua máy bay. Các nhà khảo cổ học lại cho rằng chúng được tạo bởi một giáo phái cổ xưa với mục đích thực hiện các cuộc tế lễ, cầu xin thần linh ban nước cho vùng đất khô cằn này. Mời quý độc giả xem video: Chiêm ngưỡng kính viễn vọng săn người ngoài hành tinh lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. Nguồn: Khoa học & Công nghệ.

