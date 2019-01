Kinh hoàng những con sóng “ma” nuốt trọn tàu thuyền

Những con sóng ma (freak wave) là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Chúng rất khó dự đoán, thường xuất hiện đột ngột mà không có bất cứ cảnh báo nào. Sóng ma lớn hơn bất cứ con sóng nào khi có thể cao tới hàng chục mét. Do vậy, nó có thể nhấn chìm nhiều tàu thuyền lớn. Sóng ma đã được các họa sĩ Nhật Bản mô tả trong nhiều tranh vẽ. Trong số này nổi tiếng nhất là tác phẩm "The Great Wave" (tạm dịch Con sóng khổng lồ" - một bản in khắc gỗ có từ đầu những năm 1800. Nghệ sĩ Nhật Bản Katsushika Hokusai là người sáng tác ra tác phẩm "The Great Wave" mô tả con sóng khổng lồ đe dọa 3 con tàu. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất được xác định có sự xuất hiện của sóng ma là vào ngày 1/1/1995. Khi ấy, một con sóng khổng lồ đã tấn công giàn khoan dầu Draupner ngoài khơi Na Uy. Các công nhân làm việc tại giàn khoan dầu được lệnh trú ẩn vào trong để tránh con sóng có thể cao đến 12m. Trên thực tế, hệ thống theo dõi tầm xa ghi lại được con sóng đó cao đến 26m. Trước sự xuất hiện bí ẩn của những con sóng ma, nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford đã tái tạo chúng trong phòng thí nghiệm. Theo đó, những con sóng ma được các nhà nghiên cứu tạo ra trong phòng thí nghiệm có sự trùng khớp với con sóng khổng lồ được mô tả trong tác phẩm "The Great Wave" của Nhật Bản. Sau khi tái tạo thành công con sóng ma, các chuyên gia hy vọng sẽ sớm có thể dự đoán khi nào những con sóng khổng lồ sẽ xuất hiện để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi biển. Video: Chìm tàu ở Địa Trung Hải: 146 người mất tích (nguồn: VTC1)

