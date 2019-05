Kinh hoàng lỗ hổng thời gian đoạt mạng 800 binh lính CTTG1?

Lỗ hổng thời gian là một bí ẩn lớn mà giới khoa học dành nhiều thời gian nghiên cứu nhưng chưa tìm ra lời giải. Nhiều vụ mất tích bí ẩn được cho là do lỗ hổng thời gian. Một khi đi vào đó là sẽ không bao giờ trở ra. Một trường hợp nổi tiếng được cho là có liên quan đến lỗ hổng thời gian bí ẩn xảy ra vào ngày 21/8/1915. Khi ấy, 800 binh lính thuộc Trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh nhận nhiệm vụ lên một ngọn núi cao thuộc vùng Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi 800 binh sĩ trên lên núi, một đám mây lớn xuất hiện và dần phủ kín khu vực binh lính di chuyển. Càng lên trên cao, mây mù càng dày đặc, bóng dáng của 800 lính Anh khuất dần. Khi mây mù tan, toàn bộ 800 lính Anh không còn được nhìn thấy. Không có bất cứ người lính nào xuống núi. Tất cả mất tích một cách bí ẩn. Vào thời điểm xảy ra vụ mất tích lớn trên, 22 binh sĩ của New Zealand có mặt tại một ngọn đồi gần đó. Những binh sĩ New Zealand chứng kiến cảnh 800 lính Anh lên núi và mất tích một cách kỳ lạ. Ban đầu, người ta cho rằng có thể số lính Anh trên bị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Tuy nhiên, về sau, phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không bắt giữ lính Anh nào, thậm chí chưa từng nhìn thấy họ. Ngay cả khi Thế chiến 1 kết thúc, không có bất cứ nước nào đứng ra nhận trách nhiệm cho sự biến mất của 800 lính Anh trên. Từ đây, một giả thuyết cho rằng số lính Anh mất tích là do họ đã đi vào lỗ hổng thời gian. Thời gian trong “lỗ hổng thời gian” được cho là tương đối tĩnh. Do vậy, dù họ có mất tích vài năm hay vài chục năm thì khi xuất hiện trở lại những người lính này sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, khoa học vẫn chưa thể chứng minh lỗ hổng thời gian có thật. Vì vậy, vụ mất tích bí ẩn của 800 lính Anh vẫn chưa có lời giải. Video: Kim tự tháp Ai Cập "đánh bại" thời gian (nguồn: VTV1)

