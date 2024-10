Kiến trúc kỳ lạ của nhà thờ cổ nổi tiếng nhất Trung Mỹ

Nằm ở thành phố cổ Leon của Nicaragua, nhà thờ chính tòa Leon được coi là nhà thờ cổ bề thế và nổi tiếng nhất khu vực Trung Mỹ. Ảnh: Could Have Stayed Home. Công trình này được xây dựng từ năm 1747 đến năm 1814, theo bản thiết kế của Diego José de Porres y Esquivel (1677–1741), kiến trúc sư nổi tiếng người Guatemala. Ảnh: Guillaume Baviere. Kiến trúc của nhà thờ là sự pha trộn phong cách Baroque và tân cổ điển cùng một số ảnh hưởng từ phong cách Gothic, Phục hưng và Mudejar. Ảnh: The Maritime Explorer. Với thiết kế như vậy, nhà thờ chính tòa Leon được coi là một công trình điển hình của chủ nghĩa chiết trung (trung hòa các trường phái khác nhau) trong kiến trúc. Ảnh: AAA.com. Về tổng thể, nhà thờ có mặt bằng hình chữ nhật với các tòa tháp và mặt tiền mang phong cách tân cổ điển. Ảnh: HotelsCombined. Các trang trí trên sân thượng là sự kết hợp giữa phong cách Baroque và tân cổ điển, trong khi vòm cửa sổ và trên hai tòa tháp mang dấu ấn Trung Hoa. Ảnh: Could Have Stayed Home. Không gian bên trong của nhà thờ toát lên vẻ khoáng đạt với mái vòm cao được chống đỡ bằng những hàng cột trang trí tinh tế. Ảnh: Turismo Nicaragua. Dưới tầng hầm nhà thờ có một khu hầm mộ, là nơi chôn cất nhiều danh nhân của Nicaragua như nhà thơ Rubén Darío, Salomón de la Selva và Alfonso Cortés, nhạc sĩ José de la Cruz Mena, bác sĩ Luis H. Debayle, giáo sư Edgardo Buitrago... Ảnh: Néstor Esaú Velásquez. Người dân địa phương tin rằng, bên dưới nhà thờ còn có 7 đường hầm dẫn đến các nhà thờ khác trong thành phố. Nhưng điều này chưa bao giờ được xác nhận. Ảnh: Elemaki. Do được xây dựng rất vững chắc, nhà thờ chính tòa Leon đã tồn tại qua nhiều biến cố lớn như vụ phun trào của núi lửa Black Hill và các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20. Ảnh: LAC Geo. Vào năm 2011, nhà thờ lịch sử này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Dan Round the World. Một số hình ảnh khác về nhà thờ chính tòa Leon. Ảnh: Westend61. Ảnh: Infoglobe.cz. Ảnh: Our Planet Images. Ảnh: Brunette at Sunset. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

