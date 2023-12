Không phải Quan Vũ, võ tướng Tam quốc nào cả đời chưa từng thất bại?

Thời Tam quốc xuất hiện vô số nhân tài xuất chúng ở nhiều lĩnh vực. Trong số này, nhiều võ tướng dũng mãnh, thiện chiến, có võ nghệ cao cường đã về dưới trướng Tào Tháo, Lưu Bị hoặc Tôn Quyền. Nói đến mãnh tướng tài giỏi nhất thời Tam quốc, nhiều người nghĩ ngay đến “Võ thánh” Quan Vũ hoặc Lã Bố. Thế nhưng, một võ tướng đã "qua mặt" Quan Vũ khi chưa từng bị đánh bại trên chiến trường. Người đó chính là Triệu Vân.Triệu Vân (168 - 229), tự Tử Long, là một trong những võ tướng hết mực trung thành với Lưu Bị và là công thần khai quốc của nhà Thục Hán. Không chỉ giỏi võ nghệ, võ tướng này còn là người thông minh, có tài mưu lược, chính trực và hết lòng vì nước vì dân. Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", Triệu Vân được mô tả "cao tám thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng, má bầu, uy phong lẫm liệt". Thông qua mô tả này, ông có vóc dáng to lớn, cường tráng và có phong thái uy nghiêm khiến người đối diện kính nể. Trước khi đi theo Lưu Bị, Triệu Vân từng làm việc dưới trướng Công Tôn Toản. Vào năm 200, sau khi Công Tôn Toản bị Viên Thiệu tiêu diệt, Triệu Vân đến Nghiệp Thành để đầu quân cho Lưu Bị. Kể từ đó, mãnh tướng này đi theo phò tá và hết mực tận trung với Lưu Bị. Trong khoảng 30 năm làm việc cho Lưu Bị và nhà Thục Hán, Triệu Vân đã tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ. Trong các trận chiến, ông thường giành phần thắng, hiếm khi bị đánh bại, đặc biệt trong các trận đơn đấu. Võ nghệ xuất chúng và sự dũng cảm, kiên cường của Triệu Vân được nhiều người biết đến với việc từng đơn phương độc mã xông vào vòng vây của quân Tào cứu sống ấu chúa Lưu Thiện (con trai của Lưu Bị). Ngay cả Tào Tháo khi ấy cũng hết lời khen ngợi mãnh tướng Triệu Vân và muốn chiêu mộ về làm việc cho mình. Tuy nhiên, Triệu Vân kiên quyết từ chối dù được Tào Tháo đưa ra những đề nghị hấp dẫn. Sau khi trở thành thủ lĩnh của Cấm quân bảo vệ Lưu Bị và hoàng tộc, Triệu Vân ít có cơ hội dẫn quân đánh địch hơn. Dù vậy, mãnh tướng này đã lập được không ít chiến công trong những trận chiến quan trọng, bao gồm trận Bác Vọng, trận Hán Trung... Thậm chí, trong chiến dịch Bắc phạt lần thứ nhất diễn ra năm 228, Triệu Vân lúc đó đã nhiều tuổi nhưng vẫn chỉ huy cánh quân Thục Hán phòng thủ tốt trước đại quân Tào Ngụy đông gấp 5 lần. Với tài cầm quân, ông đã giúp toàn quân rút lui an toàn, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Một thành phố bị bão tuyết tấn công nghiêm trọng.

