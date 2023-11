Không phải Phổ Nghi, đây mới là người Từ Hi chọn kế vị Quang Tự

Sau khi Đồng Trị đế qua đời, Từ Hi Thái hậu, mẹ của Đồng Trị đế, tìm kiếm một người thừa kế để ngồi trên ngai vàng và chi phối quyền lực triều đình nhà Thanh. Bà chọn Tải Điềm, con trai của Thuần Hiền Thân vương Ái Tân Giác La Dịch Hoàn và Diệp Hách Na Lạp Uyển Trinh.

Tải Điềm sau này trở thành Hoàng đế Quang Tự. Tuy nhiên, Quang Tự chỉ là một con rối, và quyền lực chính sự đều do Từ Hi Thái hậu quyết định. Quang Tự cố gắng thực hiện cải cách và đe dọa quyền lực của Từ Hi, nhưng sau đó bị giam ở Doanh Đài. Sau khi Quang Tự bị giam, Từ Hi chọn Phổ Tuấn, con trai thứ của Đoan Thân vương Tải Y làm Hoàng đế, nhưng Phổ Tuấn chỉ trị vì 3 ngày. Sự chuyển đổi đột ngột này gây ra sự bất ổn trong triều đình và đã phản ánh sự mất kiểm soát trong nhà Thanh. Từ Hi qua đời sau đó và Phổ Nghi, con của Từ Hi, lên ngôi Hoàng đế, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn.Quang Tự đã bị giam 10 năm và qua đời sau đó, trong khi Phổ Nghi lên ngôi Hoàng đế, nhưng tình thế trong triều đình đã trở nên không ổn định. Sự thay đổi nhanh chóng của những người lên ngôi Hoàng đế sau Đồng Trị đế đã gây ra sự bất ổn và sự mất kiểm soát trong cuối triều đại nhà Thanh.

