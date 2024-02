Không phải Lâm Đại Ngọc, ai là mỹ nhân đẹp nhất “Hồng Lâu Mộng"?

Đối với nhiều người, " Hồng Lâu Mộng" là một tác phẩm văn học kinh điển gắn liền với nhiều thế hệ. Mỗi nhân vật trong tác phẩm đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Tào Tuyết Cần đã xây dựng không ít mỹ nhân có dung mạo xinh đẹp, khí chất và tài năng hơn người. Theo một số chuyên gia, đệ nhất mỹ nhân "Hồng Lâu Mộng" là Vương Hy Phượng. Trong "Hồng Lâu Mộng", Vương Hy Phượng là tiểu thư Vương phủ danh giá. Đây là một trong những đại gia bậc nhất đất Kim Lăng. Mỹ nhân xinh đẹp, đài các này là cháu ruột của Vương phu nhân - vợ chính thất của Giả Liễn. Tào Tuyết Cần mô tả Vương Hy Phượng có đôi mắt to, lông mày lá liễu, khuôn mặt hồng hào. Nàng có dáng vẻ yểu điệu, thướt tha khiến trái tim bao nam giới "loạn nhịp". Đáng tiếc là Vương Hy Phượng đoản mệnh, qua đời khi 30 tuổi. Đứng thứ 2 trong top 4 mỹ nhân đẹp nhất "Hồng Lâu Mộng" là Lâm Đại Ngọc. Nàng mang nét đẹp đa sầu, đa cảm, mỏng manh và yếu đuối. Dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần, Lâm Đại Ngọc có đôi lông mày trông như đang cau mày nhưng lại không cau mày và một đôi mắt trông như đang vui vẻ nhưng lại đượm một chút buồn. Nàng có 2 lúm đồng tiền trên hai má. Là người có dung mạo xinh đẹp, có tài năng ca hát nhưng Lâm Đại Ngọc ốm yếu, mắc nhiều bệnh tật nên qua đời ở độ tuổi 20. Tiết Bảo Thoa được đánh giá là mỹ nhân đẹp thứ ba trong "Hồng Lâu Mộng". Sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, mỹ nhân này mang vẻ đẹp cao sang, đài các, tính cách phóng khoáng nhưng đôi lúc lạnh lùng. Tào Tuyết Cần mô tả Tiết Bảo Thoa có khuôn mặt như chiếc chậu bạc, đôi mắt như trái mơ, đôi môi đỏ mọng. Nàng là người thông minh, ham học, am tường nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, lịch sử, y học... Đứng thứ 4 trong danh sách này là Giả Thám Xuân. Mỹ nhân này sở hữu dung mạo kiều diễm khiến Lâm Đại Ngọc cũng phải dành lời khen. Nàng được mô tả có vóc dáng cao ráo, đôi mắt sáng và sắc sảo, lông mày dài tựa lá liễu trước gió. Giả Thám Xuân rất có tài thư pháp và văn chương. (Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

Đối với nhiều người, " Hồng Lâu Mộng" là một tác phẩm văn học kinh điển gắn liền với nhiều thế hệ. Mỗi nhân vật trong tác phẩm đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Tào Tuyết Cần đã xây dựng không ít mỹ nhân có dung mạo xinh đẹp, khí chất và tài năng hơn người. Theo một số chuyên gia, đệ nhất mỹ nhân "Hồng Lâu Mộng" là Vương Hy Phượng. Trong "Hồng Lâu Mộng", Vương Hy Phượng là tiểu thư Vương phủ danh giá. Đây là một trong những đại gia bậc nhất đất Kim Lăng. Mỹ nhân xinh đẹp, đài các này là cháu ruột của Vương phu nhân - vợ chính thất của Giả Liễn. Tào Tuyết Cần mô tả Vương Hy Phượng có đôi mắt to, lông mày lá liễu, khuôn mặt hồng hào. Nàng có dáng vẻ yểu điệu, thướt tha khiến trái tim bao nam giới "loạn nhịp". Đáng tiếc là Vương Hy Phượng đoản mệnh, qua đời khi 30 tuổi. Đứng thứ 2 trong top 4 mỹ nhân đẹp nhất "Hồng Lâu Mộng" là Lâm Đại Ngọc. Nàng mang nét đẹp đa sầu, đa cảm, mỏng manh và yếu đuối. Dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần, Lâm Đại Ngọc có đôi lông mày trông như đang cau mày nhưng lại không cau mày và một đôi mắt trông như đang vui vẻ nhưng lại đượm một chút buồn. Nàng có 2 lúm đồng tiền trên hai má. Là người có dung mạo xinh đẹp, có tài năng ca hát nhưng Lâm Đại Ngọc ốm yếu, mắc nhiều bệnh tật nên qua đời ở độ tuổi 20. Tiết Bảo Thoa được đánh giá là mỹ nhân đẹp thứ ba trong "Hồng Lâu Mộng". Sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, mỹ nhân này mang vẻ đẹp cao sang, đài các, tính cách phóng khoáng nhưng đôi lúc lạnh lùng. Tào Tuyết Cần mô tả Tiết Bảo Thoa có khuôn mặt như chiếc chậu bạc, đôi mắt như trái mơ, đôi môi đỏ mọng. Nàng là người thông minh, ham học, am tường nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, lịch sử, y học... Đứng thứ 4 trong danh sách này là Giả Thám Xuân. Mỹ nhân này sở hữu dung mạo kiều diễm khiến Lâm Đại Ngọc cũng phải dành lời khen. Nàng được mô tả có vóc dáng cao ráo, đôi mắt sáng và sắc sảo, lông mày dài tựa lá liễu trước gió. Giả Thám Xuân rất có tài thư pháp và văn chương. (Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.