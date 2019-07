Khó giải âm thanh ma quái gây ám ảnh kinh hoàng

Thị trấn Taos ở New Mexico trở thành địa điểm nổi tiếng thế giới khi là nơi xuất hiện âm thanh ma quái "quấy nhiễu" cuộc sống của người dân. Theo các chuyên gia, người dân ở thị trấn Taos bắt đầu nghe thấy âm thanh bí ẩn kể từ năm 1991. Âm thanh này giống tiếng kêu vo ve với tần số thấp. Người ta gọi âm thanh ma quái này là The Hum. Điều kỳ lạ là không phải ai ở thị trấn Taos cũng nghe thấy âm thanh kỳ bí trên. Chỉ có 2% dân số ở Taos báo cáo nghe thấy âm thanh kỳ bí trên nên cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, chảy máu cam và rối loạn giấc ngủ. Theo lời kể của những người nghe thấy The Hum, âm thanh bí ẩn chỉ vang lên trong nhà và to hơn vào ban đêm so với ban ngày. Trước sự việc bí ẩn này, giới chuyên gia cùng các nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Một số chuyên gia cho rằng, âm thanh The Hum xuất hiện là do các máy móc, thiết bị công nghiệp trong khu vực hoạt động gây ra. Một giả thuyết suy đoán âm thanh bí ẩn ở thị trấn Taos là kết quả của bức xạ điện từ tần số thấp. Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải hơp lý cho nguồn gốc âm thanh The Hum. Theo đó, nhà khoa học nỗ lực nghiên cứu nhằm sớm làm sáng tỏ vấn đề. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Thị trấn Taos ở New Mexico trở thành địa điểm nổi tiếng thế giới khi là nơi xuất hiện âm thanh ma quái "quấy nhiễu" cuộc sống của người dân. Theo các chuyên gia, người dân ở thị trấn Taos bắt đầu nghe thấy âm thanh bí ẩn kể từ năm 1991. Âm thanh này giống tiếng kêu vo ve với tần số thấp. Người ta gọi âm thanh ma quái này là The Hum. Điều kỳ lạ là không phải ai ở thị trấn Taos cũng nghe thấy âm thanh kỳ bí trên. Chỉ có 2% dân số ở Taos báo cáo nghe thấy âm thanh kỳ bí trên nên cảm thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, chảy máu cam và rối loạn giấc ngủ. Theo lời kể của những người nghe thấy The Hum, âm thanh bí ẩn chỉ vang lên trong nhà và to hơn vào ban đêm so với ban ngày. Trước sự việc bí ẩn này, giới chuyên gia cùng các nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Một số chuyên gia cho rằng, âm thanh The Hum xuất hiện là do các máy móc, thiết bị công nghiệp trong khu vực hoạt động gây ra. Một giả thuyết suy đoán âm thanh bí ẩn ở thị trấn Taos là kết quả của bức xạ điện từ tần số thấp. Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải hơp lý cho nguồn gốc âm thanh The Hum. Theo đó, nhà khoa học nỗ lực nghiên cứu nhằm sớm làm sáng tỏ vấn đề. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)