Ma quái "âm thanh người ngoài hành tinh" càn quét đáy biển

Vào năm 1997, Cục quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ phát hiện một âm thanh bí ẩn tại khu vực phía Nam Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, âm thanh này có tần số cực thấp song có mức cường độ âm rất lớn. Các nhà khoa học có thể thu được âm thanh này từ khoảng cách xa 5.000 km. Về sau, các chuyên gia đặt tên cho âm thanh bí ẩn tần số cực thấp là "The Bloop". Trong suốt mùa hè năm 1997, âm thanh "The Bloop" được phát hiện nhiều lần ở khu vực gần Xích đạo thuộc biển Thái Bình Dương. Trước âm thanh kỳ bí này, giới chuyên gia đã nỗ lực nghiên cứu nhằm tìm hiểu nguồn gốc của nó. Dù bỏ ra nhiều tâm huyết và thời gian nhưng các chuyên gia chỉ biết được âm thanh phát ra từ một loài sinh vật biển. Các nhà khoa học không thể xác định được đó là loài sinh vật biển nào có thể phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy. Từ đây, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải nguồn gốc âm thanh bí ẩn "The Bloop". Trong số này, đáng chú ý là giả thuyết "The Bloop" thực chất là âm thanh của người ngoài ngoài hành. Sở dĩ giả thuyết này được nhiều người quan tâm là vì một số UFO từng được báo cáo xuất hiện tại các đại dương. Chính vì vậy, người ta nghi ngờ người ngoài hành tinh ẩn náu tại căn cứ dưới đáy đại dương. Theo giả thuyết này, người ngoài hành tinh đã tạo ra âm thanh bí ẩn "The Bloop". Âm thanh này được phát ra từ các hoạt động của sinh vật ngoài Trái đất. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Vào năm 1997, Cục quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ phát hiện một âm thanh bí ẩn tại khu vực phía Nam Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, âm thanh này có tần số cực thấp song có mức cường độ âm rất lớn. Các nhà khoa học có thể thu được âm thanh này từ khoảng cách xa 5.000 km. Về sau, các chuyên gia đặt tên cho âm thanh bí ẩn tần số cực thấp là "The Bloop". Trong suốt mùa hè năm 1997, âm thanh "The Bloop" được phát hiện nhiều lần ở khu vực gần Xích đạo thuộc biển Thái Bình Dương. Trước âm thanh kỳ bí này, giới chuyên gia đã nỗ lực nghiên cứu nhằm tìm hiểu nguồn gốc của nó. Dù bỏ ra nhiều tâm huyết và thời gian nhưng các chuyên gia chỉ biết được âm thanh phát ra từ một loài sinh vật biển. Các nhà khoa học không thể xác định được đó là loài sinh vật biển nào có thể phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy. Từ đây, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải nguồn gốc âm thanh bí ẩn "The Bloop". Trong số này, đáng chú ý là giả thuyết "The Bloop" thực chất là âm thanh của người ngoài ngoài hành. Sở dĩ giả thuyết này được nhiều người quan tâm là vì một số UFO từng được báo cáo xuất hiện tại các đại dương. Chính vì vậy, người ta nghi ngờ người ngoài hành tinh ẩn náu tại căn cứ dưới đáy đại dương. Theo giả thuyết này, người ngoài hành tinh đã tạo ra âm thanh bí ẩn "The Bloop". Âm thanh này được phát ra từ các hoạt động của sinh vật ngoài Trái đất. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)