Khi Đường Thái Tông mất, Võ Tắc Thiên nói 8 chữ gì để giữ mạng?

Đường Thái Tông Lý Thế Dân là một trong những vị hoàng đế nổi tiếng của nhà Đường. Giống như nhiều ông hoàng, Lý Thế Dân có hậu cung gồm hàng trăm phi tần, mỹ nữ. Võ Tắc Thiên là một trong số đó. Vào cung từ khi 14 tuổi, Võ Tắc Thiên xinh đẹp tuyệt mỹ và thông minh. Thế nhưng, trong suốt 12 năm làm phi tử của Lý Thế Dân, Võ Tắc Thiên chưa từng được sủng hạnh nên không sinh được mụn con nào. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, sở dĩ Võ Tắc Thiên không được Lý Thế Dân sủng hạnh là vì được một thầy tướng số đưa ra tiên đoán bí ẩn về ngai vàng của ông. Thầy tướng số này nói với nhà vua về việc trong cung có một phi tử họ Võ sẽ cướp ngôi hoàng đế của ông. Sau khi nghe xong tiên đoán đó, Lý Thế Dân định giết tất cả phi tử mang họ Võ trong hậu cung. Thế nhưng, thầy tướng số khuyên can vì nếu ông hoàng này làm như vậy thì sẽ gặp tai họa lớn hơn. Về sau, khi tiếp xúc với Võ Tắc Thiên, Lý Thế Dân nhận thấy đây chính là người phụ nữ được nhắc đến trong lời tiên tri. Do đó, ông không sủng hạnh Võ Tắc Thiên và luôn quan sát mỹ nhân này để phòng trừ hậu họa. Trước khi băng hà, Lý Thế Dân gọi Võ Tắc Thiên đến và hỏi nếu ông chết thì bà sẽ làm thế nào?. Sở dĩ hoàng đế nhà Đường hỏi như vậy là vì theo quy định của hoàng tộc, những phi tần chưa từng mang thai con của nhà vua thường sẽ phải tùy táng cùng nhà vua (tức bị chôn sống hoặc giết chết trong lăng mộ dù có tình nguyện hay không). Sau khi nghe Lý Thế Dân hỏi, Võ Tắc Thiên bình tĩnh trả lời: "Thanh đăng cổ phật, liễu thử nhất sinh". 8 chữ này có nghĩa là nếu Lý Thế Dân băng hà thì Võ Tắc Thiên sẽ xuất gia làm ni cô. Trước câu trả lời của Võ Tắc Thiên, Lý Thế Dân cảm thấy an lòng và không ra lệnh cho bà tùy táng cùng mình. Nhờ câu trả lời này mà Võ Tắc Thiên giữ được tính mạng. Sau khi Lý Thế Dân băng hà, Võ Tắc Thiên lên chùa Cảm Nghiệp đi tu. Một thời gian sau, bà được con trai của chồng là Lý Trị - vị vua tiếp theo của nhà Đường đón vào cung làm phi tần. Nhờ vậy, Võ Tắc Thiên từng bước leo đến đỉnh cao quyền lực trước khi trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THĐT1.

