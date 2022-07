Đêm thị tẩm đầu tiên kịch tính giữa Lý Thế Dân - Võ Tắc Thiên

Đường Thái Tông Lý Thế Dân là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc và là cha của Đường Cao Tông Lý Trị. Giống như nhiều hoàng đế, Lý Thế Dân có hậu cung gồm hàng trăm phi tần, mỹ nữ. Võ Tắc Thiên là một trong số đó. Theo sử sách, Võ Tắc Thiên nhập cung khi 14 tuổi. Từ nhỏ, bà đã nổi tiếng là mỹ nhân thông minh, xinh đẹp tuyệt sắc. Thế nhưng, do hậu cung của Lý Thế Dân có quá nhiều giai nhân nên Võ Tắc Thiên không được chú ý. Thậm chí, Võ Tắc Thiên mãi chưa có cơ hội gặp mặt nhà vua nên không có địa vị cao trong hậu cung. Thêm nữa, Lý Thế Dân cũng bận rộn chuyện triều chính nên không dành nhiều thời gian chú ý đến các phi tần mới nhập cung. Vì vậy, Võ Tắc Thiên không được nhà vua biết đến. Về sau, Võ Tắc Thiên tìm mọi cách để có thể xuất hiện trước Lý Thế Dân. Nhờ dung mạo xinh đẹp, bà lọt vào "mắt xanh" của hoàng đế và được thị tẩm. Vào đêm thị tẩm, một sự việc kỳ lạ, thậm chí khó tin đã xảy ra. Đó là khi Lý Thế Dân chuẩn bị sủng hạnh Võ Tắc Thiên thì trời đột nhiên nổi sấm sét dữ dội. Bất ngờ, sét đánh trúng vào cung điện mà Lý Thế Dân đang ở cùng mỹ nhân. Hậu quả là một thanh gỗ lớn trên sàn nhà rơi xuống vị trí của nhà vua. Vào thời khắc nguy hiểm đó, Võ Tắc Thiên nhanh chóng đẩy Lý Thế Dân ra. Nhờ vậy, ông hoàng này không bị thương. Dù được Võ Tắc Thiên cứu sống trong gang tấc nhưng Lý Thế Dân cho rằng đó là điềm xấu. Thậm chí, ông cho rằng phi tần này là người phụ nữ không may mắn. Vì vậy, Lý Thế Dân không thị tẩm Võ Tắc Thiên vào đêm hôm đó. Về sau, dù yêu chiều mỹ nhân trẻ đẹp này nhưng Đường Thái Tông không gần gũi với bà. Đây được cho chính là lý do khiến Võ Tắc Thiên chưa từng mang thai, sinh con cho Lý Thế Dân. Trong khi đó, sau khi trở thành phi tần của con trai Lý Thế Dân là Lý Trị, Võ Tắc Thiên sinh được 4 người con. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

Đường Thái Tông Lý Thế Dân là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc và là cha của Đường Cao Tông Lý Trị. Giống như nhiều hoàng đế, Lý Thế Dân có hậu cung gồm hàng trăm phi tần, mỹ nữ. Võ Tắc Thiên là một trong số đó. Theo sử sách, Võ Tắc Thiên nhập cung khi 14 tuổi. Từ nhỏ, bà đã nổi tiếng là mỹ nhân thông minh, xinh đẹp tuyệt sắc. Thế nhưng, do hậu cung của Lý Thế Dân có quá nhiều giai nhân nên Võ Tắc Thiên không được chú ý. Thậm chí, Võ Tắc Thiên mãi chưa có cơ hội gặp mặt nhà vua nên không có địa vị cao trong hậu cung. Thêm nữa, Lý Thế Dân cũng bận rộn chuyện triều chính nên không dành nhiều thời gian chú ý đến các phi tần mới nhập cung. Vì vậy, Võ Tắc Thiên không được nhà vua biết đến. Về sau, Võ Tắc Thiên tìm mọi cách để có thể xuất hiện trước Lý Thế Dân. Nhờ dung mạo xinh đẹp, bà lọt vào "mắt xanh" của hoàng đế và được thị tẩm. Vào đêm thị tẩm, một sự việc kỳ lạ, thậm chí khó tin đã xảy ra. Đó là khi Lý Thế Dân chuẩn bị sủng hạnh Võ Tắc Thiên thì trời đột nhiên nổi sấm sét dữ dội. Bất ngờ, sét đánh trúng vào cung điện mà Lý Thế Dân đang ở cùng mỹ nhân. Hậu quả là một thanh gỗ lớn trên sàn nhà rơi xuống vị trí của nhà vua. Vào thời khắc nguy hiểm đó, Võ Tắc Thiên nhanh chóng đẩy Lý Thế Dân ra. Nhờ vậy, ông hoàng này không bị thương. Dù được Võ Tắc Thiên cứu sống trong gang tấc nhưng Lý Thế Dân cho rằng đó là điềm xấu. Thậm chí, ông cho rằng phi tần này là người phụ nữ không may mắn. Vì vậy, Lý Thế Dân không thị tẩm Võ Tắc Thiên vào đêm hôm đó. Về sau, dù yêu chiều mỹ nhân trẻ đẹp này nhưng Đường Thái Tông không gần gũi với bà. Đây được cho chính là lý do khiến Võ Tắc Thiên chưa từng mang thai, sinh con cho Lý Thế Dân. Trong khi đó, sau khi trở thành phi tần của con trai Lý Thế Dân là Lý Trị, Võ Tắc Thiên sinh được 4 người con. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.