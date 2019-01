Khám phá những ngôi làng cổ xưa huyền bí nhất Trung Quốc

Ngôi làng đá ở tỉnh Vân Nam: Một ngôi làng độc đáo trên một tảng đá khổng lồ: Ở tỉnh Vân Nam, thành phố Lijiang, có một ngôi làng gồm 108 gia đình cùng sinh sống trên một tảng đá hình nấm khổng lồ. Nằm sâu trong khe núi sông Jinshajiang, ngôi làng được xây dựng vào đầu triều đại nhà Tống bởi tổ tiên Naxi nhiệt. Vị trí được chọn để chống lại sự xâm lăng của bọn cướp, và điều này đã vượt qua thử thách của thời gian qua hơn 1000 năm tồn tại, ngôi làng đã chống lại mọi nỗ lực xâm lược. Du khách chỉ có thể truy cập vào làng bằng cách đi qua hai cổng đá. Thiết kế của mỗi ngôi nhà được xác định bởi địa hình của phần tảng đá mà nó được xây dựng bên trên, với kết quả là một tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục được chạm khắc từ một tảng đá khổng lồ. Ngôi làng hóa thạch ở miền nam Vân Nam: Laoxudian Cottage: Làng Fossil nằm 30 dặm từ Shiping County ở tỉnh Vân Nam. Theo các chuyên gia khảo cổ học, những ngôi nhà trong làng được xây dựng bằng một loại hóa thạch, vì vậy nó thường được người dân địa phương gọi là Cottage Laoxudian. Ngôi làng Hongde ở tỉnh Quý Châu: Một ngôi làng trên vách đá: Ga xe lửa gần nhất của làng Hongde Village là Maocaoping, chỉ cách làng 1,2 km. Đây không phải là khoảng cách quá xa tuy nhiên, giữa ngôi làng và nhà ga có một hẻm núi tên là Wu Meng Large Crack Canyon, mà dân làng gọi là đường gãy. Đây là hẻm núi có các mặt thẳng đứng gần 90 độ, mà dân làng phải tìm mọi cách rất vất vả để đến ga. Phải mất ít nhất hai giờ để vượt qua địa hình đầy thách thức này ví dụ phải sử dụng cáp treo để băng qua hẻm núi lớn Wu Meng. Làng Zhelaizhai ở tỉnh Cam Túc: Trung Quốc Làng La Mã: Ngôi làng này nằm ở tỉnh Cam Túc, huyện Yong Yong. Các cư dân có mắt màu vàng trũng sâu, làn da săn chắc màu đỏ. Có một quân đoàn La Mã chiến đấu ở Trung Á trong triều đại Đông Hán (53 B.C.) đã biến mất một cách bí ẩn. Các học giả người Anh đã suy đoán rằng quân đoàn La Mã này có thể đã được đưa đến thành phố Liqian. DNA của 93 dân làng đã được phân tích và 91 trong số những người được thử nghiệm cho thấy hồ sơ DNA của họ giống hệt với người gốc Trung và Tây Á. Dongmiaozhai ở tỉnh Quý Châu: Cộng đồng cư ngụ trong hang động cuối cùng: Dongmiaozhai ở tỉnh Quý Châu, quận Ziyun, được cho là cộng đồng cư trú trong hang động cuối cùng ở châu Á. Ngôi làng có dân số 73 người từ 18 gia đình sống trong một hang động rộng 100 mét và sâu 200 mét. Người ta tin rằng tổ tiên của tổ tiên di chuyển đến đó để tránh bị bọn cướp tấn công. Sanduo ở tỉnh Phúc Kiến: Làng ngư dân nổi: Trên biển ngay bên ngoài Sanduo ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, có những hàng và dãy nhà nổi, trải dài hàng trăm km vuông. Đây là ngôi làng nổi lớn nhất Trung Quốc trên biển, tự hào với hơn 10.000 cư dân. Tất cả các khía cạnh của cuộc sống được thực hiện trên biển, với ngôi làng hoàn toàn phụ thuộc vào nuôi trồng thủy sản để sinh tồn. Ngôi làng tàu ngầm ở Trung Quốc Đảo Đảo Hải Khẩu: Tàn tích động đất dưới biển: Dưới vùng biển gồ ghề gần Dongying, Be Xuyên, Dongzhai và Pugian Har Harbor của đảo Hải Nam, phần còn lại của 72 ngôi làng đã được phát hiện dưới đáy đại dương. Người ta tin rằng các ngôi làng đã bị phá hủy bởi một trận động đất lớn hiếm hoi hơn 300 năm trước. Những ngôi làng chìm này là tàn tích tàu ngầm duy nhất được tìm thấy ở Trung Quốc. Ở độ sâu khoảng 30 feet, nhiều ngôi nhà và sân trong đã được bảo tồn rất tốt. Làng sấm sét ở thành phố Nam Xương: Ngôi làng bị sét đánh thường xuyên nhất: Ở vùng nội địa miền núi xinh đẹp của thành phố Nam Xương, khu vực Me Meiling, có một ngôi làng nhỏ xa xôi được gọi là làng Sấm sét, làng mà mọi người tránh như bệnh dịch hạch. Nó bị bao vây bởi sét quanh năm. Hàng chục dân làng đã bị tấn công, với bốn cái chết được ghi nhận từ sét đánh trong 20 năm qua. Không cần phải nói, du khách đến ngôi làng xa xôi này rất ít. Làng Jujing ở tỉnh Giang Tây: Ngôi làng tròn nhất: Làng Jujing là một ngôi làng có kiến trúc theo phong cách Hui điển hình nằm ở tỉnh Giang Tây, tỉnh Wuyuan. Ngôi làng được thiết kế và xây dựng bởi bậc thầy phong thủy nổi tiếng He Pu trong thời kỳ đầu của nhà Tống. He Pu là thế hệ đầu tiên của gia đình He ở hạt Wuyan. Làng Jujing được gọi là ngôi làng tròn nhất ở Trung Quốc, và còn được gọi là làng Bagua. Có nhiều di tích văn hóa đặc trưng trong làng, bao gồm một tấm ván ngang được khắc bởi Hoàng đế Chongzhen của triều đại nhà Minh.

