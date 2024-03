Khám phá ngọn núi thiêng nơi khai sinh môn võ Thái Cực quyền

Nằm ở phía Nam thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, núi Võ Đang là một ngọn núi thiêng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ảnh: China National Tourist Office.Ngọn núi này là một vùng đất thánh của Đạo giáo, nơi khai sinh môn võ Thái Cực quyền được cả thế giới biết đến của Trung Hoa. Ảnh: WallpaperAccess.Đạo giáo ở núi Võ Đang bắt đầu từ đời Chu do Doãn Hy mở. Theo truyền thuyết, Doãn Hy về ở ẩn tại Võ Đang sơn dưới chân vách đá Tam Thiên Môn. Ảnh: Rachel Meets China.Đời Hán có Mã Minh Sinh, Âm Trường Sinh hai thầy trò cùng đến tu đạo ở núi Võ Đang, từ đó trở đi nhiều bậc danh sĩ đã đến tu đạo tại đây. Ảnh: Wikipedia.Đạo giáo ở núi Võ Đang thịnh vượng nhất vào thời Minh. Việc này có quan hệ trực tiếp đến việc Yên vương Chu Đệ - người sau này trở thành hoàng đế thứ ba của nhà Minh - có sự hỗ trợ tinh thần từ các đạo sư nơi đây. Ảnh: 1x.com.Sau khi giành ngôi, vào năm 1412, Minh Thành Tổ Chu Đệ lệnh cho xây dựng một hệ thống cung quán lớn ở núi Võ Đang, dùng đến rất nhiều lương tiền trong kho nhà nước, trưng dụng quân dân hơn 30 vạn người kéo dài 11 năm. Ảnh: Wikipedia.Sang đến đời Thanh, đạo Giáo vẫn được coi trọng, và các công trình trên núi Võ Đang tiếp tục được củng cố và mở rộng. Ảnh: George Thompson.Ngày nay, quần thể công trình cổ của núi Võ Đang vẫn được gìn giữ khá nguyên vẹn. Đoạn đường từ chân núi đến đỉnh núi có đến 32 đền thờ Đạo Giáo, chủ yếu được xây dựng theo lối kiến trúc thời nhà Nguyên, Minh, Thanh. Ảnh: Smithsonian Photo Contest.Vẻ thâm trầm của các công trình cổ được tôn lên nhờ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, u tịch, không gợn chút bụi trần. Ảnh: Off the beaten track / WordPress.com.Không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp và các công trình kiến trúc cổ, núi Võ Đang còn được nhiều người biết đến thông qua các tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Ảnh: Trip.com.Năm 1994, ngọn núi huyền thoại cùng các di tích lịch sử có liên quan đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Trip.com. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

